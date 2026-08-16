Solo el 16% de las pymes mexicanas participan en el comercio internacional: Koywe

CDMX.- México continúa consolidándose como una de las economías más dinámicas del comercio internacional, pues en 2025 el país alcanzó un récord de 664 mil 837 millones de dólares en exportaciones de mercancías, no obstante solo un 16% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) participa en ello.

Lo anterior de acuerdo a Ignacio Detmer, CEO y Cofundador de Koywe, quien señaló que al momento este crecimiento ha incrementado la necesidad de contar con una infraestructura de pagos internacionales capaz de responder a operaciones más frecuentes, complejas y distribuidas entre distintos mercados.

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Esta brecha impacta especialmente a las pymes, pues según la Secretaría de Economía, solo el 16% de las pymes mexicanas participa en el comercio internacional, pese a que generan más del 50% del Producto Interno Bruto y cerca del 70% del empleo formal.

De acuerdo con Koywe, más que un problema de demanda, uno de los principales obstáculos sigue siendo el acceso a una infraestructura de pagos internacionales que sea ágil, transparente y accesible para empresas de todos los tamaños.

“La competitividad internacional de una empresa ya no depende únicamente de la calidad de sus productos o servicios, sino también de la capacidad para mover recursos entre países de forma rápida, transparente y a un costo competitivo. Cuando la infraestructura financiera no acompaña ese crecimiento, son las pymes las que enfrentan las mayores barreras para expandirse”, dijo.

Explicó que uno de los principales retos para las empresas es la falta de visibilidad sobre sus operaciones internacionales.

De acuerdo con sus estimaciones, más del 60% de las empresas no puede rastrear con claridad el estado de sus pagos, el tipo de cambio aplicado o el monto final que recibirá el destinatario, lo que dificulta la planeación financiera y genera incertidumbre en operaciones que, en muchos casos, son críticas para mantener la continuidad del negocio.

Según datos de la industria, una transferencia bancaria internacional puede tardar entre tres y siete días hábiles en liquidarse, lo que obliga a las empresas a operar sin certeza sobre el momento en que dispondrán de sus recursos.

Para las organizaciones con operaciones transfronterizas, esta incertidumbre puede traducirse en retrasos en pagos a proveedores, afectaciones al flujo de efectivo y una menor capacidad para responder con agilidad a las necesidades del mercado.

“El siguiente paso para impulsar la participación de más empresas mexicanas en el comercio internacional será construir una infraestructura financiera que elimine barreras históricas y permita que compañías de todos los tamaños puedan operar globalmente con mayor certeza, eficiencia y confianza”, concluyó.