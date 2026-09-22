Soriana invertirá en la remodelación de sucursales en varios estados, entre ellos Coahuila

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    Soriana invertirá en la remodelación de sucursales en varios estados, entre ellos Coahuila
    El paquete de inversión contempla a Coahuila desde sus primeras fases, al haber concluido recientemente la renovación de la sucursal Híper Las Fuentes en Torreón. ESPECIAL.

Informó que en total se destinarán más de 961 mdp para estas modificaciones y para la apertura de tiendas a nivel nacional

Soriana anunció que invertirá más de 961 millones de pesos para abrir nuevas tiendas y reabrir otras unidades, así como para remodelar 21 sucursales, entre éstas últimas, se encuentran las ubicadas en el estado de Coahuila.

“Seguimos viendo oportunidades para invertir y crecer en México. Nuestra estrategia combina nuevas aperturas con la renovación de tiendas que llevan años formando parte de sus comunidades y con una mayor integración entre nuestra red física y canales digitales”, dijo Rodrigo Benet Córdova, director de Administración y Finanzas de la cadena de supermercados.

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Indicó que una importante cantidad estará destinada a la apertura y reapertura de tres nuevas tiendas, con las que sumará más de 18 mil metros cuadrados de espacios comerciales.

Situación con la cual creará más de mil empleos directos e indirectos en los estados de Veracruz y Nuevo León, sostuvo en un comunicado.

Por lo que corresponde al plan de remodelaciones, se contempla la intervención en 21 tiendas de los formatos Híper y Súper ubicadas en Ciudad de México, Estado de México, Coahuila y Nuevo León.

En conjunto, estas remodelaciones, que incluyen trabajos de mantenimiento, adecuación y mejora de distintas áreas de las sucursales, supondrán cerca de 162 mil metros cuadrados intervenidos.

Al momento, la cadena minorista ha invertido más de 128 millones de pesos en la renovación de 10 mil 804 metros cuadrados de piso de venta de las sucursales Soriana Híper Encinas, en Hermosillo, Sonora, y Soriana Híper Las Fuentes, en Torreón, Coahuila.

“El plan contempla acciones en 26 tiendas, combinando la apertura de nuevos espacios con inversiones en tiendas que ya forman parte de las comunidades donde opera la compañía”, se lee en el comunicado.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DIGITAL

Por otro lado, Soriana indicó que la inversión y modernización de sus tiendas también contempla fortalecer su capacidad para atender pedidos digitales, con el fin de mejorar la experiencia de compra tanto en tiendas físicas como en el comercio electrónico, e integrar cada vez más su red de sucursales con sus canales digitales.

Lo anterior, debido a que las ventas de supermercado a través de canales digitales registran un crecimiento de más de 60%, mientras que la red de tiendas con capacidad para atender pedidos en línea aumentó 117%.

Explicó que el crecimiento de esta operación se ha concentrado principalmente en plazas como Monterrey, Valle de México y Jalisco.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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