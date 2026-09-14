Space X llega a la Bolsa Mexicana de Valores cotizando por encima de los 2 mil 500 pesos

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    Space X llega a la Bolsa Mexicana de Valores cotizando por encima de los 2 mil 500 pesos
    SpaceX se suma a los 3 mil 794 valores listados en el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores. AP/ VANGUARDIA
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Llega la empresa aeroespacial estadounidense fundada por Elon Musk al Sistema Internacional de Cotizaciones de los mercados financieros de México

SpaceX, compañía estadounidense especializada en el desarrollo de tecnología aeroespacial, vehículos de lanzamiento y sistemas de conectividad satelital de Elon Musk, llega este lunes al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con clave de pizarra “SPCX”.

Se perfila que el precio en la BMV de una acción de SpaceX oscilaría alrededor de 2 mil 566.14 MXN (con un máximo inicial registrado de 2,572 pesos).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/space-x-de-musk-llegara-a-la-bolsa-mexicana-de-valores-a-traves-del-sic-LE23275284

Fundada en 2002, SpaceX ha desarrollado tecnologías para reducir costos y ampliar las posibilidades de acceso al espacio para consolidarse como uno de los principales actores de la industria aeroespacial en el mundo, con lanzamientos comerciales, misiones tripuladas, transporte de carga y despliegue de infraestructura satelital, como Starlink, su servicio de internet de cobertura global.

Ampliando las alternativas disponibles para los inversionistas en el país, SpaceX se suma a los 3 mil 794 valores listados en el SIC de la BMV, de los que 2 mil 136 corresponden a acciones y mil 658 a Exchange Traded Funds (ETFs).

En lo que va del año, se han incorporado 221 nuevos valores, de los cuales 88 son acciones y 133 ETFs.

A más de dos décadas de operación, el SIC de la BMV se ha consolidado como una plataforma para que los inversionistas en México puedan acceder a instrumentos de empresas y mercados internacionales, contribuyendo a la diversificación de sus portafolios sin necesidad de abrir contratos de inversión en el extranjero, destaca la BMV, en un comunicado.

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