Suben los precios del petróleo tras intensificación de guerra en Irán

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    Suben los precios del petróleo tras intensificación de guerra en Irán
    La incertidumbre sobre la estabilidad futura de los suministros se agravó después de que Estados Unidos e Irán afirmaran por separado que controlaban el estrecho de Ormuz. AP.

Los costos del crudo siguen por debajo de su máximo durante esta guerra, de casi 120 dólares por barril.

BANGKOK.- Los precios del petróleo subieron a primera hora el martes, mientras se intensificaban los combates en Oriente Medio, y las acciones mundiales mostraban resultados mixtos después de que los mercados de Tokio y Seúl se recuperaran de las pérdidas iniciales.

El precio del crudo Brent subió un 4.1% hasta 86.73 dólares por barril después de dispararse casi un 10% el lunes. El crudo de referencia en Estados Unidos avanzó un 3.1% hasta 80.55 dólares por barril.

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Los futuros de las acciones en Estados Unidos bajaban mientras Estados Unidos lanzaba más ataques contra Irán, después de que el presidente Donald Trump dijera que Washington estaba “restableciendo” un bloqueo a Irán en el estrecho.

Los combates en la región han impedido que los petroleros utilicen la vía marítima para entregar crudo a clientes desde el golfo Pérsico, lo que ha elevado los precios del combustible en todo el mundo.

En las primeras operaciones europeas, el DAX de Alemania perdió un 0.6% hasta 24mil 967.19, mientras que el CAC 40 en París cedió un 0.9% hasta 8 mil 286.35. En Reino Unido, el FTSE 100 bajó un 0.6% hasta 10 mil 431.63.

El futuro del S&P 500 bajaba un 0.1% mientras que el del promedio industrial Dow Jones caía un 0.3%.

En las operaciones en Asia, el Nikkei 225 de Tokio subió un 0.7% hasta 67 mil 743.50.

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