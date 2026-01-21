Suma actividad económica tres avances en sus estimaciones; sube 0.16% en diciembre del 2025

Las cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que, durante diciembre de 2025, el Indicador Oportuno de la Actividad Económico tuvo un avance de 0.16 por ciento mensual, tras alzas de 0.13 por ciento en noviembre y 0.98 por ciento en octubre.

Por principales actividades, las terciarias (comercio y servicios) subieron 0.18 por ciento en diciembre y sumaron tres variaciones positivas, a la par que las secundarias aumentaron 0.08 por ciento.

En comparación anual (respecto al mismo mes de 2024), el IOAE se acrecentó 2.26 por ciento en diciembre pasado para ser su mayor aumento en 21 meses de la mano de desempeños favorables en sus dos componentes: actividades secundarias y terciarias.

El crecimiento anual en las actividades terciarias fue de 2.91 por ciento durante diciembre, una tasa solo inferior al 4.16 por ciento en marzo de 2024.

En el caso de las actividades secundarias (industria manufacturera), el repunte anual fue de 1.21 por ciento en diciembre pasado, poniendo fin a nueve meses consecutivos con variaciones en contra.

El instituto explica que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias.

El IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, en tanto, el IOAE presenta sus estimaciones tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en 5 semanas a la salida de los datos oficiales.

El viernes 23 de enero, el instituto dará a conocer los datos del IGAE correspondientes al mes de noviembre pasado.

Además, en términos acumulados, el IOAE observó un aumento de 0.53 por ciento de enero a diciembre de 2025 frente a 1.08 por ciento en el año inmediato anterior y de paso contabilizó su menor tasa de crecimiento en un quinquenio.

En los servicios, el incremento resultó de 1.36 por ciento respecto a todo 2024, en tanto, en el ramo industrial se presentó un revés de 1.18 por ciento.