Supera fortuna de Jensen Huang, de Nvidia, los 200 mil mdd

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    Supera fortuna de Jensen Huang, de Nvidia, los 200 mil mdd
    Huang sumó 4 mil 700 mdd a su patrimonio, ya que las acciones de Nvidia se dispararon hasta alcanzar un nuevo máximo histórico por encima de los 237 dólares por acción. ESPECIAL.

Esto ocurre tras la decisión de Morgan Stanley de volver a calificar a la empresa como una de sus principales recomendaciones de inversión en el sector de los semiconductores

NUEVA YORK.-La fortuna de Jensen Huang superó el viernes los 200 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de Forbes, después de que las acciones de Nvidia alcanzaran un nuevo máximo histórico a primera hora.

La fortuna de Huang se estimaba en 204 mil 500 millones de dólares a las 12:30 p. m. (hora del este) de este viernes, lo que lo convierte en la séptima persona más rica del mundo.

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Huang, presidente y director ejecutivo de Nvidia, sumó 4 mil 700 millones de dólares a su patrimonio hoy, ya que las acciones de su empresa se dispararon hasta alcanzar un nuevo máximo histórico por encima de los 237 dólares por acción.

La última vez que el precio de las acciones de Nvidia alcanzó este nivel fue en mayo, cuando la cotización de la empresa se disparó un 20% en siete días.

Las acciones de Nvidia retrocedieron ligeramente desde entonces, pero aún mantienen un alza superior al 2%, situándose en un precio de 236.13 dólares.

El repunte bursátil se produce después de que Morgan Stanley volviera a situar a Nvidia como su valor preferente en el sector de semiconductores a primera hora del día; asimismo, Bloomberg atribuyó el aumento de la demanda de semiconductores a agentes de inteligencia artificial como Muse, de Meta.

“Sin duda consideramos que Nvidia está bien posicionada y cuenta con una valoración muy atractiva”, escribió el analista de Morgan Stanley, Joseph Moore, tras reunirse con Huang y otros directivos de la compañía, destacando la amplia base de clientes de la empresa.

La recuperación de Nvidia se produce tras meses de cambios rápidos en el sentimiento del mercado respecto al panorama de la IA, incluyendo dudas sobre los cientos de miles de millones de dólares que las empresas destinan a su infraestructura y los riesgos de seguridad que esta tecnología podría plantear para la humanidad.

El fabricante de chips con sede en Santa Clara (California) presentó el lunes un nuevo sistema de seguridad de IA de doble capa, diseñado para evitar que los agentes de IA actúen de forma imprevista o errónea.

Nvidia afirmó que el nuevo sistema habría impedido la reciente intrusión en Hugging Face protagonizada por modelos de OpenAI, en un momento en que la seguridad de la IA preocupa cada vez más a los inversionistas.

En conjunto, las acciones de Nvidia han ganado cerca de un 27% en lo que va de año, encaminándose hacia su cuarto año consecutivo de rentabilidad de dos dígitos.

Su capitalización bursátil se sitúa ahora en torno a los 5.7 billones de dólares, quedando a menos de 300 mil millones de convertirse en la primera empresa de la historia en alcanzar la barrera de los 6 billones de dólares.

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