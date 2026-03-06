Sushi Itto, primer restaurante en utilizar un robot para dar servicio a comensales en Saltillo

El Restaurante Sushi Itto que abre sus puertas en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza al sur de Saltillo, se convierte en el primero en utilizar un robot par dar servicio a los comensales.

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, indicó que se trata del primer restaurante en tener un robot dentro de su equipo de trabajo, pues interactúa en la mesa, lleva algunas bebidas y parte del servicio a los comensales.

“Con esto no se elimina el tema de los meseros, pero si se vuelve un sistema de servicio más eficiente, contentos de que la tecnología sea más palpable también dentro de un servicio gastronómico, este restaurante llega con una inversión de 10 millones de pesos y generando 25 empleos”, indicó.

García Reyes señaló “Es una tendencia que va a crecer, lo hemos estado viendo en otros países donde inclusive la forma de reparto ya no es a través de una persona con una motocicleta, sino es a través de un robot también , entonces creo que hay áreas donde se puede ir adecuando y habrá formatos de restaurantes que puedan aplicar y es una tendencia que viene a Saltillo y México”.

El restaurante se ubica en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza # 2241 Lomas del Sur, y se estará inaugurando la próxima semana, tres son las sucursales que tiene este grupo restaurantero, dos de ellas en Saltillo, como son la ya mencionada y Saltillo Casa Grande, la tercera es Sushi Itto Valle Gómez Morin.