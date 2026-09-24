Tercer aumento consecutivo en personal ocupado de constructoras de México en 2026

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    Tercer aumento consecutivo en personal ocupado de constructoras de México en 2026
    La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) garantiza la producción de estadísticas básicas que muestren el comportamiento económico de este sector. HÉCTOR GARCÍA

Según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del Inegi, el valor de producción de la construcción en el país ha crecido desde abril de manera continua

El personal ocupado que labora en empresas constructoras de México creció 1.3% a tasa anual en julio de 2026, lo que representó su tercer incremento consecutivo desde mayo del año en cuestión, después de registrar cuatro reducciones ininterrumpidamente desde que comenzó 2026 según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (EMEC).

Con base a la EMEC —realizada mes con mes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía— en términos anuales la plantilla laboral de las constructoras cayó en enero 3.8%. En febrero, marzo y abril registraron caídas anuales de 2.9%, 3.2% y 2.5%, respectivamente.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-sube-produccion-de-empresas-constructoras-69-a-tasa-anual-en-junio-PE23058061

Sin embargo, en el quinto mes de 2026 se registró un aumentó de 0.3% a tasa anual; le siguió otro incremento en junio (+0.9%), y sumando su tercer aumento con el dato más reciente de julio de la EMEC.

VALOR DE PRODUCCIÓN CRECE EN JULIO Y ES SU CUARTA SUBIDA DESDE ABRIL

La EMEC reportó que en el séptimo mes de 2026 el valor de producción creció 4.6% a tasa anual, representando su cuarto incremento consecutivo desde abril del año en cuestión.

En enero, el valor de producción de las empresas constructoras decayó 1.1%; en febrero y marzo, -0.8% y -1%, respectivamente.

En cambio, la EMEC de abril registró un aumento interanual de 0.4% en el valor de producción; en mayo, +7.5% a tasa anual y en junio, +6.9% también en términos anuales.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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