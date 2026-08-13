Tiene General Cepeda 22 viñedos en proceso; se espera que en dos años estén listos

En General Cepeda hay 22 viñedos en proceso de terminación, los que cuentan con desde dos hasta las 10 hectáreas y en dos años se espera que todos estén funcionando, con lo que se sumarían a los que actualmente están en operación.

El presidente de la Asociación Amigos de General Cepeda, José Francisco Parra Mojica, indicó que estos 22 viñedos van en etapas, algunos se plantaron hace dos, tres o cuatro años, por lo que apenas están comenzando a producir.

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Mientras que los tres viñedos que actualmente se tienen en operación en este municipio son Amonitas, Cierto y Hacienda Florida, aunque el próximo sábado también se sumará un viñedo llamado Las Lagunas, por lo que entre los que están en operación y los que están en proceso, se van a ir a 25 viñedos en total.

Por otra parte, comentó que la Asociación de Abril de 2025 fue la que inició esta asociación y en ella, participan 28 empresarios de la región, entre ellos dueños de hoteles, así como de restaurantes, de viñedos, además de la planta de sotol y productores de nuez y flores.

En este tiempo se han puesto de acuerdo con el Municipio de General Cepeda y el Gobierno del Estado, a través de Jesús Torres que laboran en el área de Promoción de Coahuila, para definir las mejoras inmediatas en la parte de turismo que han detectado, las que están en proceso de iniciarlas en cinco rubros como son mejorar los accesos, la señalética, aprovechar todos los anuncios que existen en la ruta a General Cepeda y que están desperdiciados, pero que servirán para promocionar a los visitantes.

Pero también agregó que están trabajando mucho en las mejoras que se realizarán para apoyar a los diferentes puntos paleontológicos, principalmente el de Rincón Colorado en coordinación con el INA, Narigua y las Huellas en las Águilas.

La inversión que se requiere para es zona de 10 millones de pesos, sería una combinación de recursos, con una aportación que fuera del 70% por parte del gobierno y un 30% los empresarios, asimismo esto se sumaria lo que ya empezaron a hacer como es mejorar los caminos para llegar a sus propios atractivos, mientras se espera que el gobierno ayude con la parte periférica como es la señalética, los anuncios y la imagen de la zona para alinearlos a la Ruta de Vinos y Dinos.

“Nosotros estamos impulsando la marca Valle de Dinos, pero para ser parte de la Ruta de Vinos y Dinos, de hecho, los viñedos Cierto y Hacienda Florida son parte de esa ruta, no son esfuerzos aislados, sino es ayudar y apoyarnos con lo que ya está haciendo el Gobierno del Estado”, aseguró.

Por otra parte, comentó que una de las principales inquietudes que tienen es que el turismo en General Cepeda no se ha aprovechado lo suficiente y parte de lo que se está buscando con las mejoras de estos atractivos, es crear recorridos turísticos.

“Por darte un ejemplo hicimos una alianza con una operadora turística que vamos a crear recorridos turísticos que comiencen en Rincón Colorado en la zona paleontológica, luego vayan a alguno de los viñedos que están listos para recibirlos, se queden una noche en nuestra hotelería y luego puedan cerrar en el casco del pueblo con un desayuno y puedan regresar a sus hogares” dijo.

Finalmente comentó que el mercado objetivo es Monterrey y el resto de Coahuila y Tamaulipas y se estaría lanzando en marzo de 2027, además en otra etapa se impulsará los embajadores turísticos, que será un grupo de personas de la región, que sirvan como guías para estos recorridos turísticos.