Tiene inversión mejor resultado en 23 meses en México

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    Tiene inversión mejor resultado en 23 meses en México
    La Inversión Fija Bruta o Formación Bruta de Capital Fijo permite conocer el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo.

Dicha variación anual solo resulta menor a la de en julio de 2024 en que la expansión de la inversión fue de 6.73 por ciento

CDMX.-La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) o Inversión Fija Bruta (IFB) en México, en junio, avanzó por tercer mes en fila, logrando su mayor crecimiento relativo a tasa anual en 23 meses, al incrementarse 5.88 por ciento.

Dentro de la IFB, la parte de construcción creció 8.84 por ciento anual frente a los avances tanto no residencial de 10.64 por ciento como residencial de 6.66 por ciento, muestran cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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A esto se agregó la subida en maquinaria y equipo de 2.49 por ciento respecto a junio de 2025, apoyada del rubro importado, tras una variación de 6.15 por ciento, pues el nacional cedió 3.43 por ciento.

Al efectuar una comparación mensual, durante junio, la Inversión Fija Bruta total creció 1.35 por ciento, con lo que repuso el terreno concedido en mayo cuando bajó 0.45 por ciento.

El repunte en la IFB se sostuvo principalmente en los gastos en construcción, al tener un avance de 3.55 por ciento de la mano de los incrementos en residencial y no residencial, lo que compensó la reducción en maquinaria y equipo de 1.09 por ciento.

Por otra parte, en términos acumulados, en los primeros seis meses de 2026, la IFB total experimentó un avance de 0.92 por ciento anual, luego de hundirse 6.62 por ciento en el mismo lapso del año previo.

El componente de la construcción vio un crecimiento en su inversión de 3.70 por ciento anual en enero-junio y el de maquinaria y equipo padeció una merma de 2.20 por ciento.

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