Tienen remesas caída más profunda en 16 años

/ 1 diciembre 2025
    Tienen remesas caída más profunda en 16 años
    En el décimo mes del año, el número de transacciones con remesas fue de 13.99 millones y la cifra acumulada de 130.07 millones. FOTO: CUARTOSCURO.

De enero a octubre de 2025, la captación de recursos por remesas presentó su peor resultado

CDMX-Durante el décimo mes de 2025, los ingresos al País por la vía de las remesas familiares disminuyeron 1.67 por ciento a 5 mil 635 millones de dólares, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).

Los flujos de remesas familiares sumaron siete meses con reveses a tasa anual en octubre pasado ante un mismo número de bajas en las operaciones, lo que abonó a que los ingresos de recursos contabilizaron su mayor reducción acumulada en 16 años.

Aunque descendieron las remesas respecto a octubre de 2024, la cifra observada en el mismo mes del año en curso fue mejor a la estimada por el consenso de Bloomberg de 5 mil 415 millones de dólares.

No obstante, de enero a octubre de 2025, la captación de recursos por remesas presentó su peor resultado en 16 años, al decrecer 5.08 por ciento con relación al mismo lapso del año pasado y así se ubicó en 51 mil 344 millones de dólares.

Tanto en octubre como en los primeros 10 meses del año en curso, el revés anual en la los flujos de recursos ocurrió frente a los decrementos en el número de operaciones de 5.41 y 5.15 por ciento, respectivamente.

El valor promedio de los envíos de dinero subió 4.13 por ciento anual en octubre y fue de 403 dólares y los registros acumulados fueron de 395 dólares y 0.13 por ciento, en cada caso.

A pesar del avance en el valor de la remesa no alcanzó para evitar la baja en los flujos de recursos, puesto que la caída en el número de operaciones de enero a octubre pasado fue solo menos profunda que la de menos 8.31 por ciento en el mismo periodo de 2009.

