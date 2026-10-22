Tipo de cambio de México no tendrá cambios por elecciones intermedias de EU: UBS

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Tipo de cambio de México no tendrá cambios por elecciones intermedias de EU: UBS
    “Si bien el control demócrata de una o ambas cámaras podría fortalecer modestamente la supervisión del Congreso”, esto no generaría cambios radicales en la política interna y de exterior de EU. AP

En cambio, los cambios al interior del poder legislativo podrían afectar a las economías satélite o emergentes

Analistas del banco de inversión UBS perciben que los demócratas podrían recuperar una parte del poder legislativo en las próximas elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos y que esto no afectaría al tipo de cambio.

En el webinar “Foreign Capitals, state capitol: Election Watch 2026”, los analistas de UBS dijeron que el factor determinante para la economía mexicana es el avance en las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

México: Tipo de cambio y los factores externos

“Este es un capítulo que aún está por escribirse, y creo que, en un primer momento, probablemente seguiremos adelante sin que el resultado de estas elecciones afecte directamente”, mencionó el economista jefe para Estados Unidos Jonathan Pingle.

En cambio, las naciones satélite o emergentes sí pudieran verse afectadas porque las decisiones del ejecutivo dependen en gran medida de los consensos alcanzados en el Congreso.

Pingle confía que el ejecutivo mantenga la estabilidad política que favorece políticas dentro de la forma de pensar de Trump.

“Dicho esto, países como México, uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, seguirán de cerca los resultados para evaluar si un Congreso más asertivo podría limitar la flexibilidad de la Casa Blanca en materia de política comercial. Si bien el control demócrata de una o ambas cámaras podría fortalecer modestamente la supervisión del Congreso, incluso a través de audiencias sobre el uso de aranceles, no creemos que ello proporcione necesariamente el respaldo suficiente para restringir de manera significativa la autoridad comercial de la administración”, señaló el representante de la UBS.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
T-MEC
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


Congreso De Estados Unidos
UBS

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Afinando puntería: Ley antimemes

Afinando puntería: Ley antimemes
true

Transporte público: el gran reto para Saltillo
true

POLITICÓN: Sheinbaum reconoce error de la FGR en megadecomiso, sin pedir disculpas a SIMSA
La integración de proveedores mexicanos será clave para ampliar el impacto económico del ensamble de vehículos asiáticos en Coahuila.

GM ensamblará en Ramos Arizpe autos que importa de China
El Patio del Centro Cultural Casa Purcell será escenario de la proyección de Drácula (1992), dirigida por Francis Ford Coppola, el viernes 30 de octubre, en una función que combinará el terror gótico con el ambiente histórico de este recinto cultural.

Terror y espacios insólitos: El cine de culto invade Saltillo en el Festival Ánimas del Desierto 2026
Los representativos de la universidad disputarán sus partidos como locales en el Gimnasio Manuel de Jesús Morales, en Saltillo.

Lobos UAdeC presentan sus rosters para la temporada 2026-2027 de la Liga ABE
El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional a evaluar el Sistema de Denegación Activa, un dispositivo que provoca una intensa sensación de calor para dispersar multitudes.

¿Arma de Rayos de Calor contra migrantes?... EU autoriza su uso en la frontera con México
“La gente está cansada, por supuesto que queremos terminar con esta guerra lo antes posible”, insistió Zelensky , pero dijo que su pueblo quiere permanecer en su propio país.

Zelensky afirma que aceptaría un acuerdo de paz con Rusia que ‘congele’ las líneas del frente