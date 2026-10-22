Tipo de cambio de México no tendrá cambios por elecciones intermedias de EU: UBS

En el webinar “Foreign Capitals, state capitol: Election Watch 2026”, los analistas de UBS dijeron que el factor determinante para la economía mexicana es el avance en las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Analistas del banco de inversión UBS perciben que los demócratas podrían recuperar una parte del poder legislativo en las próximas elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos y que esto no afectaría al tipo de cambio.

“Este es un capítulo que aún está por escribirse, y creo que, en un primer momento, probablemente seguiremos adelante sin que el resultado de estas elecciones afecte directamente”, mencionó el economista jefe para Estados Unidos Jonathan Pingle.

En cambio, las naciones satélite o emergentes sí pudieran verse afectadas porque las decisiones del ejecutivo dependen en gran medida de los consensos alcanzados en el Congreso.

Pingle confía que el ejecutivo mantenga la estabilidad política que favorece políticas dentro de la forma de pensar de Trump.

“Dicho esto, países como México, uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, seguirán de cerca los resultados para evaluar si un Congreso más asertivo podría limitar la flexibilidad de la Casa Blanca en materia de política comercial. Si bien el control demócrata de una o ambas cámaras podría fortalecer modestamente la supervisión del Congreso, incluso a través de audiencias sobre el uso de aranceles, no creemos que ello proporcione necesariamente el respaldo suficiente para restringir de manera significativa la autoridad comercial de la administración”, señaló el representante de la UBS.