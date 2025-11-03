Torreón: Electrical Components International invertirá 600 mdp y creará mil 200 empleos

TORREÓN, COAH.— La empresa Electrical Components International (ECI) anunció una inversión superior a 600 millones de pesos en Torreón, lo que permitirá la creación de mil 200 empleos directos en la región.

La compañía, fundada en 1953 en Indiana, Estados Unidos, es líder global en sistemas eléctricos de distribución complejos y cuenta con más de 20 mil colaboradores en el mundo.

Durante el anuncio, Luis Noé González, presidente de la Unidad de Negocio de Transporte para Norteamérica de ECI, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó que Coahuila representa una oportunidad estratégica para continuar con su expansión en México.

“Somos una empresa global que abastece a más de 500 clientes en todo el mundo, con operaciones en Asia, Norteamérica y, sobre todo, en México”, afirmó.

El gobernador Manolo Jiménez celebró la confianza de ECI y señaló que esta inversión forma parte de un proyecto más amplio. “Esta es la primera de varias inversiones que la empresa realizará en Coahuila. Encontraron en nuestro estado un lugar idóneo para crecer”, sostuvo.

Jiménez resaltó que Coahuila ofrece estado de derecho, estabilidad laboral y seguridad, factores que hoy atraen inversiones por más de 150 mil millones de pesos en los últimos dos años.

Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, destacó que ECI llega “porque en Coahuila hay rumbo y certeza”. Añadió que Torreón se consolida como un punto estratégico en el mapa industrial del país, impulsando la innovación y las oportunidades para los jóvenes.

Finalmente, el alcalde Román Cepeda subrayó que el entorno de seguridad y coordinación entre los tres niveles de gobierno ha sido clave para atraer inversiones como la de ECI, por un monto aproximado de 30 millones de dólares.