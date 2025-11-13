Tras concluir cierre de gobierno de EU, mercados de EU abrieron en rojo

/ 13 noviembre 2025
    El cierre de EU dejó a los inversionistas a ciegas, sin acceso a informes económicos clave, como el de empleo de octubre y los datos de inflación, lo que contribuyó a la reciente volatilidad del mercado. FOTO: AP.

Disney también fue una de las principales empresas con peor desempeño durante la sesión, con una caída del 8% en sus acciones

NUEVA YORK .-La Bolsa de Nueva York abrió a la baja este jueves, tras el fin del cierre del gobierno de Estados Unidos más largo de la historia, que provocó la suspensión de la publicación de varios datos económicos clave.

En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía un 0.19%, tras alcanzar un récord al cierre del miércoles.

El índice Nasdaq retrocedía un 0.61% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 0.43%. A pesar del buen inicio de semana del Nasdaq, la presión se reanudó a medida que los inversionistas continuaron deshaciéndose de acciones tecnológicas, especialmente las del sector de la inteligencia artificial, ante la persistente preocupación por sus valoraciones.

El índice, con gran peso tecnológico, se encaminaba a cerrar con su tercera jornada consecutiva de pérdidas, lastrado por gigantes como Nvidia, Broadcom y Alphabet.

El miércoles se observó nuevamente una divergencia entre las acciones tecnológicas y otros sectores del mercado, con un mejor rendimiento de sectores orientados al valor, como el de la salud.

Si bien el Nasdaq cerró la jornada en rojo, el Dow Jones superó los 48 mil puntos por primera vez, lo que sitúa al índice de 30 acciones en camino de lograr su mejor desempeño semanal desde finales de junio. Durante la sesión del miércoles, los inversionistas se mostraron optimistas ante la posibilidad de que el cierre del gobierno estadounidense -el más largo de la historia- finalizara tras seis semanas.

Ese desenlace se confirmó esa misma noche, cuando el Presidente Donald Trump promulgó una ley de financiamiento para reabrir el gobierno federal.

La ley, aprobada previamente por la Cámara de Representantes, financiará las operaciones gubernamentales hasta finales de enero.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el miércoles a la prensa que estos informes podrían no llegar a publicarse nunca y que el cierre podría reducir el crecimiento económico del cuarto trimestre hasta en dos puntos porcentuales.

Sin embargo, la mayoría de los economistas prevén un impacto mínimo en el PIB estadounidense.

