Tras dos meses al alza, ventas al menudeo se estancan en México

CDMX.- Las ventas al menudeo en México se estancaron en septiembre pasado, luego de meses al alza, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los ingresos por suministro de bienes y servicios de los comercios al por menor observaron un mínimo retroceso mensual de 0.04% en septiembre, tras el avance de 0.5% registrado en agosto. De manera desglosada, dos de los nueve grandes grupos que comprenden las ventas minoristas reportaron un retroceso al cierre del tercer trimestre del año.

TE PUEDE INTERESAR: Solicita sindicato de EU establecer cuota de importación para vehículos ligeros

Las grandes categorías cuyas ventas registraron diminuciones fueron: abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco con una baja mensual de 0.8%, así como las tiendas de autoservicio y departamentales con un retroceso de 0.6%.

Las mayores alzas fueron las ventas a través de internet, televisión y catálogos con un incremento mensual de 4.1%; textiles, bisutería, accesorios de vestido y calzado, 3.0%; y artículos de papelería, esparcimiento y uso personal, 2.3%.

Ocho actividades reportaron retrocesos durante septiembre, entre las que destacan: tiendas departamentales con una caída mensual de 5.8%; mobiliario y equipo de cómputo y teléfonos, -3.0%; así como abarrotes y alimentos, -1.5%.

En contraparte, las que observaron las mayores alzas fueron: artículos usados con un repunte de 10.9%; papelería, libros, revistas y periódicos, 5.7%; y productos textiles, excepto ropa, 4.2%.

Por entidades, 30 de las 32 que integran el país registraron avances en sus ventas al menudeo durante septiembre, destacando Guerrero con un aumento mensual de 1.1%; San Luis Potosí, 0.9%; y Colima 0.8%. las que reportaron las mayores bajas fueron Querétaro con un retroceso de 0.4% y Oaxaca, -0.1%.

En el noveno mes de 2025, a tasa anual y con datos desestacionalizados del comercio al por menor, los ingresos totales lograron crecer 2.4%, el personal ocupado aumentó 1.1% y las remuneraciones medias reales subieron 4.4%.