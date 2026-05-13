Un 80% de las empresas entregaron ya sus utilidades a sus trabajadores: CTM

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) dio a conocer que un 80% de las empresas ya entregaron las utilidades a los trabajadores, mientras que Canacintra Coahuila Sureste informó que de una muestra de cien empresas, entre un 20 a 25% las complementará con un bono.

El secretario general adjunto de la CTM, Jesús Berino Granados señaló que no hay problema, se están pagando y quienes no lo han hecho, tienen hasta el 20 de mayo, asimismo recordó que en aquellos casos donde no se generaron utilidades se entregará una compensación de un mes de salario, pues en algunas empresa se está manejando así.

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“Donde no se generó utilidad no hay obligación del patrón de dar nada, sin embargo, la CTM solicitó que se diera un bono de acuerdo a la capacidad económica de cada empresa”, aseguró.

Aunque no definió el monto de las utilidades entregadas, así como tampoco el número de empresas que entregó un bono, Berino Granado dijo que ya las entregó un 80% de las empresas, mientras quienes entregaron un bono, equivale a 15 días o un mes, aunque ello depende de la capacidad económica que tenga en ese momento la empresa.

Sin embargo, también reconoció que “hay empresas que manifiestan que por el momento no tienen, pero que en cierto días les harán entrega de ello, pero ya se arreglan con la Comisión Revisora de Utilidades al que es personal sindicalizado y no sindicalizado”.

DE MUESTRA UN 25% ENTREGARÁ BONO

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, indicó que de una muestra de cien empresas, entre un 20 a 25% que no les fue bien en ventas porque fue un año complicado, estarían dando un bono como complemento.

Agregó que hay un compromiso de la industria de comunicar adecuadamente el tema de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), toda vez que no todas las empresas generan la misma utilidad y por ende el mismo reparto.

Agregó que la forma y la comunicación de difundir esto entre los mismos trabajadores, ha sido bien planificado por los empresarios y hay algunos, que aún con bajas ventas han integrado un bono que de alguna manera mitiga este porcentaje.

Ante ello, expresó que en el tema del PTU no ven hasta ahorita problema por la mayor conciencia que ven en los empresarios de comunicarlo y en los bonos que algunos, no todos, están compensando.

“Son pocas las que reportan cero utilidad, creo que lo que varío es el porcentaje de utilidad que se vió mucho más mermado, y que con este no alcanza una utilidad o un PTU, tal vez, por poner un ejemplo si era de 3 mil pesos, ahora salió en 300 pesos, compensan con ese bono de acuerdo a lo que ya vienen pagando en años pasados”, indicó.