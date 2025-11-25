Valor del trabajo no remunerado alcanzó el 23.9% del PIB en México

CDMX .-El Inegi reveló que el valor del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados en México alcanzó el equivalente al 23.9% del PIB nacional, una proporción que supera a sectores clave como la industria manufacturera (20.1%) y el comercio (18.7%).

Al presentar los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que el valor fue de 8 billones de pesos a precios corrientes.

Las entidades con niveles más altos fueron Estado de México con 11.6 por ciento, Ciudad de México con 6.7 por ciento, Jalisco con 6.6 por ciento, Veracruz con 6.3 por ciento y Nuevo León con 5.6 por ciento.

Indicó que de los 8 billones, las mujeres contribuyeron con 72.6 por ciento y los hombres con 27.4 por ciento.

En el año pasado, la población que realizó trabajo no remunerado de los hogares (TNRH) se compuso mayoritariamente de mujeres con 53.9 por ciento del total; los hombres representaron 46.1 por ciento.

Sin embargo, al medir este trabajo en número de horas y en valor económico, las mujeres aportaron casi tres cuartas partes del total de esta actividad.

El valor económico neto anual fue de 60 mil 379 pesos, en promedio, por persona. De dicho monto, cada mujer realizó TNRH equivalente a 82 mil 339 pesos anuales. Por su parte, cada hombre realizó actividades similares por un monto promedio de 34 mil 695 pesos.

Al desglosar el total de estas labores por tipo de actividad, la limpieza y mantenimiento a la vivienda participaron con 26.8% del valor económico total; las actividades de cuidados y apoyo contribuyeron con 23.6%; las de alimentación, con 23.0%; las compras y administración del hogar, con 10.4%; la ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, con 8.7%, mientras que la limpieza y cuidado de la ropa y calzado, con 7.5%.

Por tipo de función, las mujeres contribuyeron más en actividades como la alimentación, con 82.0% y limpieza y cuidado de la ropa y calzado, con 78.1%.

La participación de los hombres fue mayor en actividades como compras y administración del hogar, con 41.4% y en ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, con 35.4%.

El valor generado por el trabajo no remunerado de los hogares, como porcentaje del PIB del total de la economía, superó al de algunas actividades económicas, como la industria manufacturera que participa con el 20.1% y el comercio que aporta el 18.7%.