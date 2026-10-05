Ven más costosa la reparación de autos eléctricos

CDMX.- El costo de reparación de un auto eléctrico es más elevado que uno a gasolina, debido a la tecnología y a que el paquete de baterías representa entre 40% y 60% del valor total del vehículo, de acuerdo con el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi). Este centro trabaja junto con las aseguradoras para identificar cuáles son los siniestros más comunes y qué tipo de reparaciones son las más frecuentes en el país.

El director general de Cesvi México, Augusto Bagase, explicó que los accidentes más comunes son los que se registran a baja velocidad. Sin embargo, en el caso de los autos eléctricos, la complejidad del sistema de baterías y el software hace más costosa una reparación. De acuerdo con el Cesvi, los accidentes más comunes ocurren a 30 kilómetros por hora, los llamados “choques de frecuencia”.

“Solemos comparar el costo de la reparación de un vehículo eléctrico de alta gama con uno a gasolina de gama baja y no es correcto. Cuando comparamos autos de la misma gama, sí sale más alta la reparación de un eléctrico, pero también porque son vehículos relativamente nuevos y se reparan en agencia”, dijo. “Los costos son asociados a la agencia y habría que comparar uno de combustión interna con daños similares reparado en agencia con un eléctrico reparado en agencia”, dijo en entrevista.

Los registros del Cesvi indican que las reparaciones más comunes de autos eléctricos son hojalatería y pintura, porque la mayoría de los accidentes son a baja velocidad. No obstante, cuando se daña el sistema de propulsión o la batería, la mayoría es pérdida total para la aseguradora.

“Cuando hay siniestros donde se impacta la batería o en híbridos también se daña la batería y son siniestros a alta velocidad, la mayoría se va a pérdida total. Los daños son grandes, pero en muchos eléctricos sin impacto en el sistema de propulsión la reparación es más sencilla”, dijo Augusto Bagase. Sobre los precios de la reparación de vehículos, el director del Cesvi comentó que estos se encuentran ligados a la inflación general, al tipo de vehículo y la marca.

“La cadena de suministro es importante porque muchos componentes se fabrican en México y otra parte viene de fuera. Todo lo que es inflación en la cadena de suministro y el tipo de cambio hacen variar el costo”, dijo. Los costos de reparación de autos representan 3% del PIB global.