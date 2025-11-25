Ventas de tienda SUPERISSSTE en Saltillo aumentaron más del 500%

Un crecimiento de 559% fue el que presentaron las ventas de la Tienda SUPERISSSTE Saltillo en un periodo de 13 meses, asimismo se informó que para 2026 se proyecta abrir una tienda de conveniencia de esta misma marca en el Hospital del ISSSSTE.

Luego de su participación en la Feria de Proveedores Edición Saltillo, la directora general de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, señaló que la tienda tenía muy poca variedad de producto y muy poca venta, pero le metieron 1,500 productos nuevos.

No tienen contemplado abrir otra tienda de este modelo en la entidad, toda vez que están enfocados en levantar y fortalecer está tienda en Saltillo porque todavía hay mucho piso de venta que no está ocupado para su comercialización.

Lo que si ven como posibilidad es abrir otro tipo de modelo que también maneja Tienda SUPERISSSTE como son las tiendas de conveniencia que se instalan en oficinas de gobierno, aunque en este caso, se está pensando instalarla en el Hospital del ISSSSTE.

Destacó que en SUPERISSSSTE son tres los modelos de tienda que manejan; una de ellas es el de Centro Comercial que es la más grande, luego sigue el de Minisuper (como la que tiene Saltillo) y la tercera son tiendas de conveniencia que son muy parecidas al Oxxo, de estas últimas tienen cuatro operando en la CDMX y una en Pachuca.

Sin embargo, para instalar una de estás tienditas de conveniencia en Saltillo, primero deberán tener en excelentes condiciones la tienda que es del formato minisúper, pues es la matriz que abastece a las tiendas de conveniencia que se instalan en espacios gubernamentales.

Sin embargo, proyectan que esto se pueda dar en el 2026 y que la primera se instale en el Hospital del ISSSTE, dichas tiendas operan en los mismos horarios que las oficinas de gobierno, es decir de 8 am a 6 pm de lunes a viernes y cuentan con 1,500 productos.

FERIA DE PROVEEDORES

En la Feria de Proveedores que realizaron en Saltillo, se contó con una participación de 34 proveedores y de ellos , 10 fueron de productos hechos en Coahuila, entre estos últimos estuvieron de cacahuates, embutidos, chorizos, quesos y algunos productos para la limpieza del hogar, el resto fueron distribuidores de productos comerciales que ya se están vendiendo en tiendas.

La directora destacó que las compras mensuales que realizan en el país a proveedores es de 20 a 30 millones de pesos, asimismo en este tipo de eventos a lo que más le dan seguimiento son a los productos locales que se les ofrece.

Finalmente destacó que en la Tienda SUPERISSSSTE Saltillo realizaron su relanzamiento y en la misma se invirtieron un millón 600 mil pesos, los que entre otras cosas se utilizaron en sus techos y en la imagen exterior de la tienda.