El significado de cada color de ropa que se utiliza en Año Nuevo

En vísperas de Año Nuevo, las tiendas departamentales y supermercados tiene la misión no solo de tener los necesarios para la cena de despedida del 2025, también de tener una gran variedad de ropa interior en colores rojos y amarillo para atraer el amor, la abundancia, el dinero, entre otros para el 2026.

Si sientes que este año no fue el tuyo, tal vez el próximo sea el indicado para iniciar con el pie derecho, por lo que este ritual de Año Nuevo te podrá ayudar a cumplir tus deseos, metas y propósitos.

Se sabe que la ropa interior de colores viene desde la Edad Media, cuando los colores rojo y amarillo hacían alusión a las prendas utilizadas por la realeza. Aunque a lo largo del tiempo, el significado de los tonos han cambiado.

Pese a que el rojo, que simboliza la llegada del amor, y amarillo, para el dinero, también existen otros colores con sus propios significados.

LOS COLORES PARA AÑO NUEVO Y SU SIGNIFICADO

Ten confianza en los rituales de Año Nuevo y verás que traerán algún beneficio para 2026:

— Rojo, color ligado a la pasión y amor, las personas deciden usarlo para conseguir pareja o que su relación sea más acogedora. El color está relacionado con la búsqueda del amor y el esfuerzo de mantener y fortalecer los vínculos afectivos. También evoca a la seguridad, la abundancia y la fuerza. Se utiliza por aquellos que buscan hacer cambios importantes en su vida, asumir riesgos y encarar los retos con determinación;

— Amarillo, otro de los colores más comunes al estar relacionado con el dinero, fortuna y prosperidad. Este tono está asociado a con la prosperidad, el optimismo y la energía. Este color se usa popularmente para atraer dinero, la abundancia y la buena suerte, siendo una buena opción para aquellos que desean impulsar sus proyectos laborales y lograr sus objetivos económicos;

— Blanco, quienes optan por ropa interior de este color pueden atraer traer paz y claridad en pensamientos e ideas para el próximo año. Este tono es un símbolo de pureza, limpieza, claridad y serenidad. Es utilizado para representar nuevos inicios o la intención de cerrar ciclos complicados, dándole la oportunidad a la persona de empezar de cero y renovar simbólicamente nuevos proyectos;

— Negro, el tono relacionado con el lujo, poder y seducción, es utilizado para fortalecer la imagen ante los demás y conseguir algo en concreto para 2026. Este tono ha cobrado relevancia en la moda actual, se cree que otorga elegancia, autoridad y seguridad personal para enfrentar los nuevos retos;

— Naranja, el alegre color según las creencias, puede traer vitalidad o bien y ayuda a atraer las vacaciones que has estado esperando para 2026. Este tono simboliza energía, entusiasmo, creatividad y nuevas oportunidades laborales o personales, ideal para atraer motivación, aventura y la apertura de nuevos caminos en el año que comienza;

— Verde, el tono es relacionado con la protección y juventud, algunas creencias apuntan al equilibrio, por lo que podrán ayudar a llenar de esperanzas el próximo año. Este color está relacionado con la esperanza, la armonía y la frescura; usualmente se usa por aquellos que buscan un bienestar integral en el futuro, simboliza procesos constantes y sostenidos en la salud física y mental;

— Azul, el color de ropa interior está asociado a la racionalidad y calma, por lo que si deseas un 2026 más estable son una buena opción para usarlos. Este tono se relaciona con la calma, tranquilidad, la confianza y la lealtad. Se utiliza por aquellos que priorizan la paz interior, la claridad mental y la reducción del estrés dentro de un entorno donde la sobrecarga emocional toma protagonismo, simboliza la necesidad de manejar las situaciones con calma y control;

— Morado, sobre todo es utilizado para atraer sabiduría, aunque también está relacionado con la espiritualidad y meditación, así como autoconocimiento y fe. Este tono simboliza la transformación, espiritualidad, sabiduría y crecimiento personal, ideal si buscas un año de cambios positivos e introspección; representa un nuevo comienzo y la conexión con metas interiores, atrayendo energía renovadora y creatividad;

— Rosa, el tierno color es ideal para el amor, pero no pasional como el rojo, más relacionado con el romanticismo, especialmente para las parejas que van comenzando. Este tono está asociado al afecto, la ternura y la armonía emocional, remite un amor más suave y la consolidación de vínculos. Se utiliza por aquellos que buscan fortalecer sus relaciones sentimentales o mejorar en cuanto amor propio y la priorización del autocuidado.

Y tú, ¿qué color utilizarás en Año Nuevo?