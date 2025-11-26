A la expectativa: lo que se sabe sobre la fecha de salida del Spotify Wrapped 2025

Con la llegada de diciembre, millones de usuarios de Spotify en todo el mundo esperan la publicación del Spotify Wrapped 2025, el resumen anual que se ha consolidado como uno de los eventos digitales más populares del entorno musical.

Desde su lanzamiento en 2016, este recuento de Spotify se ha convertido en un fenómeno cultural que permite a las personas revisar sus hábitos de escucha, compartirlos en redes sociales y compararlos con los de otros usuarios.

El Spotify Wrapped reúne información sobre los artistas, canciones, géneros y pódcasts más reproducidos por cada usuario a lo largo del año. También contabiliza los minutos totales escuchados e incorpora elementos interactivos, como personalidades musicales o datos personalizados derivados del consumo anual.

TE PUEDE INTERESAR: Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram