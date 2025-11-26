A la expectativa: lo que se sabe sobre la fecha de salida del Spotify Wrapped 2025

/ 26 noviembre 2025
    A la expectativa: lo que se sabe sobre la fecha de salida del Spotify Wrapped 2025
    El Spotify Wrapped 2025 podría lanzarse entre noviembre y diciembre, siguiendo el patrón de años anteriores, mientras millones de usuarios esperan conocer su resumen musical anual FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

El Spotify Wrapped 2025 se prepara para publicarse, manteniendo la expectativa global por el resumen musical del año

Con la llegada de diciembre, millones de usuarios de Spotify en todo el mundo esperan la publicación del Spotify Wrapped 2025, el resumen anual que se ha consolidado como uno de los eventos digitales más populares del entorno musical.

Desde su lanzamiento en 2016, este recuento de Spotify se ha convertido en un fenómeno cultural que permite a las personas revisar sus hábitos de escucha, compartirlos en redes sociales y compararlos con los de otros usuarios.

El Spotify Wrapped reúne información sobre los artistas, canciones, géneros y pódcasts más reproducidos por cada usuario a lo largo del año. También contabiliza los minutos totales escuchados e incorpora elementos interactivos, como personalidades musicales o datos personalizados derivados del consumo anual.

QUÉ SE SABE SOBRE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL SPOTIFY WRAPPED

Hasta el momento, Spotify no ha confirmado la fecha exacta en la que estará disponible el Wrapped 2025. La plataforma suele mantener este anuncio en reserva hasta pocos días antes de su liberación oficial.

No obstante, los registros históricos permiten identificar patrones. Desde 2016, el Wrapped ha sido publicado entre finales de noviembre y la primera mitad de diciembre:

- 2016: 12 de diciembre

- 2017: 5 de diciembre

- 2018: 6 de diciembre

- 2019: 5 de diciembre

- 2020: 1 de diciembre

- 2021: 1 de diciembre

- 2022: 30 de noviembre

- 2023: 29 de noviembre

- 2024: 4 de diciembre

Con base en estas fechas, el Wrapped 2025 podría darse a conocer entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre del presente año, siguiendo el intervalo habitual de la plataforma.

QUÉ INCLUYE EL SPOTIFY WRAPPED

El resumen anual presenta distintos apartados personalizados para cada usuario, entre ellos:

- La banda sonora del año: un recuento de los artistas, canciones y géneros más reproducidos.

- Estadísticas interactivas: información detallada sobre minutos de reproducción y hábitos de escucha.

- Elementos sociales: herramientas para compartir los resultados en plataformas como Instagram, Facebook y X.

- Funciones exclusivas de: como la asignación de una “personalidad de escucha” o datos curiosos basados en el comportamiento del usuario.

Estas características han convertido al Wrapped en una herramienta para la interacción social, un recurso que, además de ofrecer estadísticas, funciona como una forma de presentar la identidad musical de cada usuario.

Finalizada la presentación, la plataforma permitirá descargar o compartir las tarjetas con los resultados, una función que se ha vuelto característica del Wrapped y uno de los elementos que más participación genera entre los usuarios.

El Spotify Wrapped continúa consolidándose como un hito dentro del calendario digital, esperada por millones de personas que consumen esta plataforma de streaming.

Temas


Música
Streaming

Localizaciones


México

Organizaciones


Spotify

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

