Televisa sacude redes con rumores: ‘La Voz México’ volvería en 2026 con Danna Paola al frente

Show
/ 25 noviembre 2025
    Televisa sacude redes con rumores: ‘La Voz México’ volvería en 2026 con Danna Paola al frente
    Rumor. El posible regreso de La Voz México a Televisa desata especulaciones sobre el fichaje de los coaches estelares. FOTO:CUARTOSCURO/INTERNET

En redes crece el rumor de que Televisa recuperó los derechos del reality y planea producir una nueva temporada tras seis años en TV Azteca

Dos noticias toman fuerza en redes sociales y entre periodistas de espectáculos mexicanos: el posible regreso de ‘La Voz México’ a Televisa y el presunto fichaje de Danna Paola como una de las coaches de la nueva edición.

Aunque nada es oficial —el proyecto no fue presentado en el reciente upfront de la televisora, animado musicalmente por Shakira— el rumor despertó enorme interés en la audiencia.

“¡La Voz México podría volver a Televisa! Los derechos de transmisión del programa estarían de regreso para 2026, nuevamente desde los foros de San Ángel”, escribió el periodista y comunicólogo Raúl Gutiérrez en su cuenta de X (@raulgtzoficial).

¿CUÁNDO REGRESA DANNA A LA TV?

Según la información divulgada por el conductor, la empresa ya comenzó a barajar nombres para los coaches y uno de los más fuertes sería el de Danna Paola, quien inició su carrera precisamente en los foros de la televisora.

“Ya comienzan a sonar algunos nombres, y el que suena fuertísimo es el de Danna, quien ya participó como asesora en la edición española del formato. ¡Estaremos muy pendientes!”, escribió, desatando la emoción de los fans de la cantante de ‘Oye Pablo’.

Hace apenas dos semanas también se reportó que la actriz, recordada como la eterna ‘Patito’ de ‘Atrévete a Soñar’, estaría en negociaciones para protagonizar una nueva versión de ‘Teresa’, otro proyecto presuntamente en desarrollo en Televisa.

Hasta la tarde del martes, ni el equipo de Danna ni la televisora habían confirmado o negado el rumor, aunque para muchos fans ya es tomado casi como un hecho.

LA VOZ MÉXICO Y SUS VERSIONES

Desde 2011, Televisa tuvo los derechos del formato y conquistó al público con altos niveles de audiencia. La primera edición fue conducida por Mark Tacher, con Lucero, Aleks Syntek, Alejandro Sanz y Espinoza Paz como coaches.

Para la segunda edición, Jacky Bracamontes tomó la conducción, acompañada por Paulina Rubio, Miguel Bosé, Beto Cuevas y Jenni Rivera. La tercera temporada contó con Wisin & Yandel, Alejandra Guzmán, David Bisbal y Marco Antonio Solís.

En 2014, los coaches fueron Laura Pausini, Yuri, Julión Álvarez y Ricky Martin. Dos años después, regresó con Alejandro Sanz, Gloria Trevi, Los Tigres del Norte y J Balvin. En la siguiente temporada compitieron Yuri, Laura Pausini, Carlos Vives y Maluma.

La última edición producida por Televisa en 2018 tuvo como conductora a Lele Pons, con Anitta, Natalia Jiménez, Maluma y Carlos Rivera como coaches.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya la viste? Confirman la segunda temporada de ‘Todo Vale’ serie con Kim Kardashian y Sarah Paulson

Cuando los derechos pasaron a TV Azteca, los equipos fueron liderados mayoritariamente por talentos nacionales como Jesús Navarro, Belinda, Joss Favela, María José, Edith Márquez, Christian Nodal, Ha*Ash, Yuridia y Yahir; además de internacionales como Miguel Bosé, Lupillo Rivera, Ricardo Montaner y David Bisbal.

Temas


Espectáculos
Reality Show
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Danna Paola

Organizaciones


Televisa

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales.

Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional
Ayyselet Gutiérrez, sobreviviente de feminicidio en Ciudad de México. Mujeres víctimas de un intento de feminicidio tienen que sobrevivir a un sistema que les obstaculiza la justicia, las revictimiza e intenta acallarlas.

Víctimas de un intento de feminicidio en México tienen una doble lucha, sobrevivir y alcanzar justicia
El presidente ruso Vladimir Putin realiza una visita a un puesto de mando del grupo Oeste del Ejército ruso en un lugar no revelado.

Como sea, Putin gana: acepta un acuerdo de paz que favorece a Rusia o sigue la lucha
Datos oficiales indican que el 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia.

México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes.

Ante lluvia de quejas ajustarán Ley de Aguas

El Tren Navideño de CPKC cruzará México este 2025 con un espectáculo de luces, música y tradición. Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort están en la ruta confirmada.

Tren navideño de Kansas City llegará a México; pasará por estos estados
Los Cuartos de Final del Apertura 2025 comienzan con un calendario ajustado por motivos de seguridad y tres series programadas para miércoles y sábado.

Toluca vs Juárez, Tigres vs Xolos y América vs Rayados: así arrancan los Cuartos de Final del Apertura 2025
Su legado no solo se encuentra en los personajes a los que dio vida, sino también en la huella personal y profesional.

De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez