¡Adiós licencia para manejar!... la anularán a todos los conductores que incurran en infracciones graves en estos estados

Aunque suele difundirse la idea de que una infracción grave puede provocar automáticamente la pérdida del permiso para manejar en todo el país, la realidad es distinta. No existe una sanción federal única que establezca la cancelación de la licencia para todos los conductores mexicanos.

La licencia de conducir podría estar en riesgo para los automovilistas que cometan infracciones consideradas graves en distintas entidades de México. Las autoridades de tránsito han endurecido las medidas contra conductas que ponen en peligro a peatones, ciclistas, pasajeros y otros conductores.

Entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Baja California cuentan con disposiciones locales que contemplan distintas sanciones dependiendo de la conducta cometida, la reincidencia y las consecuencias provocadas.

Entre las medidas que pueden aplicarse están las multas económicas, arrestos administrativos, trabajo comunitario, retención del vehículo y suspensión de la licencia, además de la posible cancelación en determinados supuestos.

INFRACCIONES GRAVES QUE PUEDEN PONER EN RIESGO LA LICENCIA

Las conductas consideradas graves son aquellas que incrementan de manera considerable el riesgo de un accidente o afectan directamente la seguridad vial. No todas reciben la misma sanción, pues las autoridades toman en cuenta las circunstancias de cada caso y las reglas vigentes en la entidad.

Entre las infracciones que pueden generar consecuencias severas se encuentran:

· Conducir bajo los efectos del alcohol.

· Manejar bajo la influencia de drogas o sustancias que alteren las capacidades.

· Rebasar los límites de velocidad establecidos.

· Ignorar semáforos, señales de alto o zonas destinadas al cruce peatonal.

· Invadir carriles exclusivos para determinados vehículos.

· Provocar un accidente en el que haya personas heridas o fallecidas.

· Reincidir en infracciones consideradas peligrosas.

· Presentar documentos falsificados para obtener una licencia.

· Agredir a agentes de tránsito durante una revisión o la aplicación de una infracción.

La gravedad aumenta cuando una conducta termina en un siniestro vial con personas lesionadas o fallecidas, pues pueden entrar en juego sanciones adicionales de acuerdo con las leyes locales.

ALCOHOL Y REINCIDENCIA, ENTRE LAS CONDUCTAS MÁS CASTIGADAS

Manejar después de consumir alcohol o drogas es una de las conductas que más atención recibe por parte de las autoridades. La razón está relacionada con el riesgo que representa para la seguridad vial: estas sustancias pueden modificar los reflejos, la percepción y la capacidad de reaccionar ante una situación inesperada.

La reincidencia también puede cambiar el panorama para un conductor. Una persona que vuelve a cometer una infracción grave puede enfrentar una sanción más severa que alguien que incurre en ella por primera ocasión, según las disposiciones de cada entidad.

Las consecuencias pueden incluir:

· Multas económicas.

· Arresto administrativo.

· Trabajo comunitario.

· Retención del automóvil.

· Suspensión temporal de la licencia.

· Cancelación definitiva del permiso para conducir, cuando la legislación local lo contemple.

Por ello, perder la licencia no necesariamente ocurre después de una sola infracción. En determinados casos, el historial del conductor y la repetición de conductas peligrosas pueden ser factores relevantes para determinar la sanción.

¿EN QUÉ ESTADOS PUEDEN SUSPENDER O CANCELAR LA LICENCIA?

En CDMX, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Baja California, las normas locales contemplan mecanismos para sancionar conductas que representan un riesgo elevado en las calles. Sin embargo, las condiciones y procedimientos no son idénticos.

Esto significa que una infracción que implique suspensión temporal en una entidad puede tener un tratamiento diferente en otra. También pueden existir diferencias en los periodos de suspensión, requisitos para recuperar el documento y supuestos en los que procede una cancelación.

Por eso, el mensaje de que “anularán la licencia a todos los conductores” debe tomarse con precisión: la pérdida del permiso depende de la infracción, los antecedentes del automovilista y la legislación aplicable en cada estado.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS LICENCIAS Y LAS INFRACCIONES

· No existe una regla federal que cancele automáticamente todas las licencias por una misma infracción grave.

· La reincidencia puede provocar sanciones más severas en diferentes reglamentos locales.

· Conducir bajo los efectos del alcohol puede generar consecuencias que van más allá de una multa.