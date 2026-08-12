Afores: esto debes saber sobre los planes de ahorro si apenas comenzaste a trabajar

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    Afores: esto debes saber sobre los planes de ahorro si apenas comenzaste a trabajar
    Las Afores son instituciones financieras encargadas de administrar el ahorro de las personas trabajadoras para su retiro. FOTO: CUARTOSCURO

Conocer cómo funcionan las Afores desde los primeros años laborales puede ayudarte a entender y fortalecer tu ahorro para el retiro.

Comenzar un trabajo formal no solo implica recibir un salario. También significa empezar a construir recursos para el futuro mediante una Cuenta Individual administrada por una Afore.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) son instituciones financieras encargadas de administrar el ahorro de las personas trabajadoras para su retiro. Cuando una persona cotiza ante el IMSS o el ISSSTE, las aportaciones correspondientes se registran en esta cuenta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-sabes-en-que-afore-estas-hay-175-millones-de-cuentas-sin-reconocer-asi-puedes-localizar-la-tuya-PF22508412

Para quienes apenas ingresan al mercado laboral, conocer cómo funciona este sistema puede ser útil para tomar mejores decisiones sobre sus finanzas a largo plazo.

¿DE DÓNDE SALE EL DINERO PARA EL RETIRO?

El ahorro para la pensión se construye principalmente mediante aportaciones realizadas por distintos participantes.

De acuerdo con el régimen de seguridad social correspondiente, el trabajador, el patrón y el Gobierno Federal realizan aportaciones a la Cuenta Individual.

Además, existe una alternativa que puede ayudar a incrementar el ahorro: las aportaciones voluntarias. Se trata de recursos adicionales que una persona puede destinar a su cuenta para fortalecer el dinero disponible para su retiro.

La cantidad acumulada también depende del tiempo durante el cual se realizan las aportaciones y de los rendimientos generados por los recursos administrados.

$!El ahorro para la pensión se construye principalmente mediante aportaciones realizadas por distintos participantes.
El ahorro para la pensión se construye principalmente mediante aportaciones realizadas por distintos participantes. FOTO: CUARTOSCURO

¿CÓMO SABER EN QUÉ AFORE ESTÁS?

Una de las primeras cosas que debería revisar una persona que acaba de comenzar su vida laboral es saber qué Afore administra su Cuenta Individual.

La CONSAR permite consultar información relacionada con la administradora, el saldo y los movimientos de la cuenta. Dar seguimiento a estos datos permite conocer cómo evoluciona el ahorro y detectar posibles inconsistencias.

También es importante mantener actualizados los datos personales, ya que esto facilita la realización de trámites relacionados con la cuenta.

¿PUEDES ELEGIR TU AFORE?

Sí. Las personas trabajadoras tienen derecho a elegir la Afore que administrará sus recursos y, de acuerdo con las disposiciones aplicables, también pueden solicitar un cambio.

Antes de tomar una decisión, es recomendable comparar aspectos como rendimientos, comisiones y servicios que ofrece cada administradora.

La información puede consultarse a través de los canales oficiales de la CONSAR, autoridad encargada de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LOS TRABAJADORES JÓVENES?

Aunque el retiro pueda parecer lejano durante los primeros años de trabajo, comenzar a revisar la Cuenta Individual desde temprano permite entender cómo se construye el ahorro a lo largo de la vida laboral.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tu-familiar-fallecio-y-no-se-pensiono-asi-puedes-solicitar-los-recursos-de-su-afore-OD21443814

Conocer el saldo, revisar los movimientos, comparar las Afores y considerar aportaciones voluntarias son acciones que pueden ayudar a tener mayor control sobre los recursos destinados al futuro.

Por eso, más que esperar hasta los últimos años de la vida laboral, conviene familiarizarse desde ahora con el funcionamiento de la Afore y consultar información oficial antes de realizar cualquier cambio o trámite.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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