¿Tu familiar falleció y no se pensionó? Así puedes solicitar los recursos de su Afore

La pérdida de un ser querido es un proceso difícil que, desafortunadamente, suele venir acompañado de múltiples trámites administrativos. Uno de los cuestionamientos más comunes y complejos que enfrentan las familias ocurre cuando el trabajador fallece antes de pensionarse: ¿qué sucede con el dinero acumulado en su cuenta de Afore? Es fundamental saber que estos recursos no desaparecen ni se pierden. El patrimonio que el trabajador construyó durante su vida laboral puede ser reclamado por sus beneficiarios, siempre y cuando se sigan los lineamientos y procedimientos legales establecidos por las instituciones de seguridad social.

¿Quiénes tienen derecho a reclamar los fondos? De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el derecho a solicitar la devolución de estos fondos se divide en dos categorías principales de beneficiarios: - Beneficiarios legales: Tienen prioridad por ley y corresponden al viudo o viuda; hijos menores de 16 años (o hasta 25 años si continúan estudiando en el sistema educativo nacional); a falta de cónyuge, la concubina o concubino; y, en última instancia, los padres de la persona trabajadora si dependían económicamente de ella. - Beneficiarios sustitutos: Son aquellas personas que el propio trabajador designó formalmente directo en su Administradora. No requieren un vínculo de parentesco consanguíneo, sino haber sido registrados de forma explícita en el contrato de la Afore.

Primer paso: La evaluación ante el IMSS El proceso debe iniciar en la ventanilla de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS más cercana. El objetivo es determinar si los familiares tienen derecho a recibir una pensión por viudez, orfandad o ascendencia. Para que el instituto otorgue una pensión, se evalúa si el fallecido contaba con un mínimo de 150 semanas cotizadas y si se encontraba vigente o dentro de su periodo de conservación de derechos. En caso de cumplir con los requisitos, se iniciará el trámite de la pensión correspondiente. ¿Qué pasa ante una negativa de pensión? Si el IMSS determina que el trabajador no acumuló las semanas necesarias o perdió la vigencia de sus derechos, emitirá un documento oficial denominado Negativa de Pensión. Aunque esto parezca un contratiempo, es la llave legal para recuperar los fondos totales de la Afore. Al presentar la Negativa de Pensión ante la Afore, la administradora queda facultada para liberar la totalidad de los recursos acumulados en una sola exhibición mediante el trámite de “Retiro total por Pensión y Negativa IMSS”. Los fondos entregados dependerán del régimen pensionario (Ley 73 o Ley 97) bajo el cual cotizaba el titular.

Recomendaciones para agilizar el trámite Para evitar retrasos, la recomendación principal es localizar con precisión en qué Afore se encuentran los fondos y reunir de forma anticipada las actas de nacimiento, matrimonio o documentos de concubinato que certifiquen el vínculo legal. Una vez firmada la solicitud de disposición de recursos, la administradora tiene un plazo de solución de aproximadamente 6 días hábiles. Actuar con prontitud asegura que el esfuerzo económico de su familiar regrese de forma íntegra a quienes más lo necesitan.

Publicidad

Temas

Dinero Afores trámites

Localizaciones

México

