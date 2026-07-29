¿No sabes en qué Afore estás? Hay 17.5 millones de cuentas sin reconocer; así puedes localizar la tuya
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La falta de actualización de datos y los errores en la información complican su localización.
En México, alrededor de 17.5 millones de personas no saben o no han reconocido que tienen una cuenta de Afore, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Esta situación representa un desafío para las administradoras de fondos, que en muchos casos deben intentar localizar a los trabajadores únicamente con su nombre debido a que los datos personales están incompletos, contienen errores o nunca fueron actualizados.
Aunque el dinero no desaparece, el desconocimiento de la cuenta puede dificultar el acceso al ahorro destinado para la pensión, así como a los recursos por invalidez o fallecimiento.
¿Por qué hay tantas cuentas sin identificar?
Diversos factores han provocado que millones de trabajadores desconozcan el paradero de su Afore.
Uno de los principales es la asignación automática. Cuando una persona comienza a cotizar y no elige una administradora, el sistema le asigna una de forma automática, por lo que muchos nunca reciben información clara sobre dónde quedó registrada su cuenta.
También influye la alta rotación laboral, especialmente entre jóvenes de 15 a 35 años, quienes representan más de la mitad de las cuentas no reconocidas.
A ello se suman errores en nombres, domicilios, correos electrónicos, CURP o Número de Seguridad Social (NSS), así como la falta de educación financiera sobre el funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
¿Cómo buscan las Afores a los titulares?
Las administradoras realizan cruces de información con diversas bases de datos oficiales, entre ellas las del IMSS, el Registro Nacional de Población (Renapo) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de validar la identidad del trabajador mediante la CURP o el NSS.
Además, envían estados de cuenta, realizan llamadas telefónicas, mensajes SMS y correos electrónicos para intentar establecer contacto con los titulares.
Desde 2015 también es obligatorio integrar un Expediente de Identificación Electrónico, que incorpora fotografía y datos biométricos para facilitar futuros trámites.
¿Cómo localizar tu Afore?
Si has trabajado en un empleo formal, puedes consultar en qué Afore se encuentra tu cuenta mediante cualquiera de estas opciones oficiales:
- Llamar a SARTEL al 55 1328 5000.
- Ingresar al portal oficial AforeWeb y consultar con tu CURP o NSS.
- Descargar la aplicación AforeMóvil para localizar tu cuenta y actualizar tus datos.
- Utilizar el portal e-SAR para realizar la búsqueda.
Mantener actualizada tu información personal y conocer en qué Afore se encuentra tu ahorro es fundamental para proteger tu patrimonio y evitar complicaciones cuando llegue el momento de solicitar tu pensión o realizar cualquier trámite relacionado con tu retiro.