¿No sabes en qué Afore estás? Hay 17.5 millones de cuentas sin reconocer; así puedes localizar la tuya

En México, alrededor de 17.5 millones de personas no saben o no han reconocido que tienen una cuenta de Afore , de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Esta situación representa un desafío para las administradoras de fondos, que en muchos casos deben intentar localizar a los trabajadores únicamente con su nombre debido a que los datos personales están incompletos, contienen errores o nunca fueron actualizados.

Aunque el dinero no desaparece, el desconocimiento de la cuenta puede dificultar el acceso al ahorro destinado para la pensión, así como a los recursos por invalidez o fallecimiento.

¿Por qué hay tantas cuentas sin identificar?

Diversos factores han provocado que millones de trabajadores desconozcan el paradero de su Afore.

Uno de los principales es la asignación automática. Cuando una persona comienza a cotizar y no elige una administradora, el sistema le asigna una de forma automática, por lo que muchos nunca reciben información clara sobre dónde quedó registrada su cuenta.

También influye la alta rotación laboral, especialmente entre jóvenes de 15 a 35 años, quienes representan más de la mitad de las cuentas no reconocidas.

A ello se suman errores en nombres, domicilios, correos electrónicos, CURP o Número de Seguridad Social (NSS), así como la falta de educación financiera sobre el funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).