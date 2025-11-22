$!¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025

El aguinaldo es considerado un derecho laboral. Sin embargo, su tratamiento fiscal depende del monto total recibido por el trabajador. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que esta prestación “sí puede estar sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero no siempre” , debido a que existe una parte exenta establecida en la ley.

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) mantiene los criterios vigentes para 2025 y recuerda que este ingreso puede estar sujeto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), dependiendo del monto recibido.

Con la cercanía de diciembre, una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores mexicanos es el aguinaldo. La legislación laboral establece que este pago debe entregarse antes del 20 de diciembre , y aunque representa un ingreso adicional para millones de empleados, también conlleva obligaciones fiscales para ciertos casos.

QUÉ TRABAJADORES NO DEBERÁN PAGAR IMPUESTOS DE SU AGUINALDO

No todos los trabajadores pagan impuestos por el aguinaldo. Quienes reciben una cantidad menor al límite exento están libres de cualquier retención. Profedet precisa que “el monto exento corresponde al equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA)”, lo que para 2025 se traduce en 3 mil 394.2 pesos.

Aunque cada año surgen dudas sobre posibles modificaciones fiscales, el SAT no ha anunciado cambios para 2025. Las autoridades señalan que la retención se realiza conforme a lo que marca la Ley del ISR. De acuerdo con la Profedet, “existe un monto exento y, en ciertos casos, hay trabajadores que no pagan absolutamente nada de impuestos por esta prestación”.

Los trabajadores cuyo aguinaldo supere los 3 mil 394.2 pesos deberán pagar impuestos únicamente sobre la cantidad excedente. La referencia legal para este cálculo se encuentra en el artículo 94, fracción XIV, de la Ley del ISR, que establece los ingresos gravados y exentos para trabajadores subordinados.

El cálculo del impuesto se realiza solo sobre la parte gravada de la prestación. La ley establece que el aguinaldo está libre de impuestos hasta 30 UMA. Para 2025, cada UMA tiene un valor de 113.14 pesos.

¿PUEDEN PAGARTE EL AGUINALDO EN ESPECIE?

La legislación laboral no permite entregar el aguinaldo mediante bienes, vales, mercancías o cualquier otro mecanismo distinto al efectivo o a medios electrónicos. La Ley Federal del Trabajo establece que “tanto el aguinaldo como el salario deben pagarse en efectivo y con la moneda en curso legal”, aunque admite que, con consentimiento del trabajador, puedan utilizarse opciones como depósitos bancarios o transferencias electrónicas.

Los gastos derivados de estos métodos deben ser cubiertos por el patrón, sin afectar el monto que recibe el trabajador.

Los trabajadores cuentan con un periodo de un año para exigir el pago de su aguinaldo en caso de que no sea entregado o se otorgue de manera incompleta. Según Profedet, “el plazo para reclamar el aguinaldo inicia a partir del 20 de diciembre y se extiende por 12 meses”. Durante este tiempo, pueden solicitar asesoría gratuita para iniciar un procedimiento formal.