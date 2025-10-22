Aguinaldo IMSS 2025... ¿cuándo reciben el pago doble los pensionados?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya confirmó la fecha de pago del aguinaldo 2025 para pensionados. Este depósito especial se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025, junto con la pensión correspondiente a ese mes.

Debido a que el 1 de noviembre cae en sábado, el pago se adelantará al primer día hábil disponible, lo que significa que los beneficiarios recibirán dos depósitos en la misma fecha: uno por su pensión mensual y otro por el aguinaldo.

Esta medida busca garantizar que los adultos mayores cuenten con su dinero antes del cierre del año y puedan planificar sus gastos de temporada con anticipación.

¿QUIÉNES RECIBEN EL AGUINALDO DEL IMSS EN 2025?

El aguinaldo IMSS 2025 aplica únicamente para los pensionados que cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir:

• Personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.• Jubilados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Por el contrario, quienes están bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, y que reciben su pensión a través de una Afore, no reciben aguinaldo. Esto se debe a que sus recursos provienen de cuentas individuales, y no del sistema solidario administrado por el IMSS.

¿CUÁNTO DINERO SE DEPOSITA DE AGUINALDO?

El monto del aguinaldo para pensionados equivale a una mensualidad completa de la pensión habitual, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Por ejemplo, si un pensionado recibe 10 mil pesos mensuales, ese mismo monto se le depositará como aguinaldo, por lo que en noviembre verá reflejados 20 mil pesos en total (10 mil de pensión + 10 mil de aguinaldo).

ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDAS ADICIONALES

Además del aguinaldo, algunos pensionados reciben asignaciones familiares, que representan apoyos económicos adicionales por tener dependientes a su cargo. El cálculo se hace mediante porcentajes extras sobre la pensión base:

• 15% adicional por esposa o concubina.

• 10% adicional por cada hijo menor de 16 años.

• 10% adicional por hijo entre 16 y 25 años que estudie.

• 10% adicional por hijo con discapacidad, sin importar la edad.

• 10% adicional por padre o madre dependiente económico.

En el caso de contar solo con un padre o madre a cargo, el IMSS también contempla una ayuda asistencial del 10%.

AGUINALDO E ISR: LO QUE DEBES SABER

El aguinaldo es una prestación obligatoria, pero no está completamente libre de impuestos. La legislación vigente establece que el pago está exento de ISR hasta el equivalente a 30 días de salario mínimo, es decir, alrededor de $7,500 pesos.

Si el monto del aguinaldo supera esta cifra, el excedente se grava conforme a las reglas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por ello, algunos pensionados o trabajadores pueden notar una ligera retención en el pago, especialmente si perciben pensiones más altas.

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA “AGUINALDO”?

El término “aguinaldo” proviene del latín hoc in anno, que significa “en este año”. Con el paso del tiempo, se convirtió en sinónimo de regalo o compensación anual.

En la actualidad, el aguinaldo tiene dos usos principales:

• Pago adicional laboral: un derecho económico otorgado a trabajadores y pensionados al cierre del año, con el fin de cubrir gastos decembrinos.

• Regalo navideño tradicional: obsequios o aportes que se entregan a familiares, especialmente a los niños, durante las festividades.

DATO CURIOSO

El aguinaldo para pensionados del IMSS se implementó formalmente en 1974, cuando se reformó la Ley del Seguro Social para reconocer los derechos adquiridos de los jubilados del régimen solidario. Desde entonces, este beneficio se paga cada año en noviembre, convirtiéndose en una tradición económica esperada por millones de adultos mayores.

El aguinaldo IMSS 2025 se pagará el lunes 3 de noviembre, junto con la pensión mensual, representando un respiro económico importante para los jubilados bajo la Ley de 1973. Quienes estén dentro de este régimen recibirán un pago doble, mientras que los pensionados por Afore no serán beneficiarios.

Con este depósito, el IMSS busca asegurar que sus pensionados disfruten de un cierre de año con mayor tranquilidad financiera y puedan prepararse con anticipación para la temporada navideña.