¡Alerta doble! Probables ciclones Simón e Isaías acorralan a México: ¿Cuándo se formarán?

Al menos dos zonas de baja presión con potencial a convertirse en ciclones en el océano Pacífico y Atlántico han llamado la atención de México, por los efectos que mantendrá en gran parte del territorio nacional. Se trata de los sistemas Simón, en el Pacífico, y Isaías, en el Atlántico, los cuales el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) causarán lluvias fuertes, intensas y torrenciales en 23 estados de México para este martes. Esto debido a que el Frente Frío número dejará de afectar.

CICLONES SIMÓN E ISAÍAS, ¿CUÁNDO SE FORMARÁN? De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, los ciclones Simón e Isaías podrías formarse en los próximos dos días en los respectivos océanos: - Ciclón Simón: se formará entre el miércoles 7 y jueves 8 de octubre en aguas de océano Pacífico, mientras se mueve hacia el noroeste. La zona de baja presión se ubica al sur de las costas de Oaxaca, según el SMN, incrementa a 90% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días. Se localiza a 320 kilómetros al sur de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, con desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste.

- Ciclón Isaías: se formará entre el miércoles 7 y jueves 8 de octubre en aguas de océano Atlántico, mientras se desplaza hacia el este. La zona de baja presión se ubica frente a las costas de Veracruz (norte) y Tamaulipas (sur), según el SMN, incrementa a 100% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días. Se localiza a 170 kilómetros al este de Puerto de Altamira, Tamaulipas, con desplazamiento hacia el este.

También se tiene vigilancia en la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Presenta una probabilidad para desarrollo ciclónico del 20% en siete días. Ambos sistemas contribuyen a las condiciones de lluvias intensas y torrenciales en el Golfo de México.

LLUVIAS TORRENCIALES PARA MÉXICO Esta mañana, el SMN informó que interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, en el golfo de México y en el Pacífico Sur Mexicano, respectivamente, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste del país e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en zonas del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Lluvias Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (norte y centro). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sureste), Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, este y suroeste), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (sur y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (este), Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Morelos y Campeche (suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán (norte, centro y oeste) y Quintana Roo (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato. Temperaturas Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa. Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Oleaje y viento Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tabasco y Oaxaca. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, y en costas de Veracruz y Tabasco. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca.

CNPC COORDINA ACCIONES PREVENTIVAS Y PLAN DN-III-E La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en el estado de Veracruz, debido a las lluvias intensas provocadas por las dos zonas de baja presión. En combinación, originará lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros, principalmente en las regiones norte y centro de la entidad. En Veracruz, ya se encuentra activado el Comité Estatal de Emergencias y se instaló de manera permanente el Puesto de Comando en Poza Rica. Como parte de las acciones de preparación interinstitucional, las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Marina) mantienen activos los planes DN-III-E y Marina en su fase preventiva.

Por lo que las fuerzas de los tres órdenes de gobierno han desplegado a su personal operativo en la zona norte del estado para realizar recorridos permanentes de verificación en áreas vulnerables; así como se ejecutan operativos de alertamiento temprano mediante perifoneos preventivos en comunidades expuestas, y se supervisa de forma continua los niveles de los ríos en las cuencas de Poza Rica, Álamo y Tecolutla. También se han habilitado refugios temporales, coordinando la distribución de insumos alimenticios, de abrigo, limpieza e higiene para las familias que habiten en las regiones con probabilidad de tener efectos. Haciendo un llamado a la ciudadanía a estar informada por canales institucionales para atender puntualmente las indicaciones de las autoridades de protección civil y extremar precauciones ante probables encharcamientos, crecidas de ríos y arroyos, deslaves o inundaciones en zonas urbanas y rurales.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente. 4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

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Ciclones Clima

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