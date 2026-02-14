$!Policía Cibernética alerta por fraude ‘La Patrona’: así operan y cómo evitarlo

TE PUEDE INTERESAR: Guardia Nacional alerta por fraude con QR en menús; pueden cambiarse en segundos

A través de redes sociales, la corporación informó que esta práctica consiste en suplantar la identidad de empleadores de personas que trabajan en casas, negocios o instituciones para generar confianza y presionar por una respuesta inmediata.

La Policía Cibernética emitió una alerta preventiva sobre la modalidad de fraude o extorsión conocida como “La Patrona”, un esquema en el que personas delincuentes se hacen pasar por patrones o jefes para solicitar dinero, información o apoyo urgente bajo engaños.

¿CÓMO FUNCIONA EL FRAUDE ‘LA PATRONA’?

De acuerdo con la autoridad capitalina, el método de engaño suele desarrollarse de la siguiente manera:

Los delincuentes contactan por llamada telefónica, mensaje o correo electrónico.

Se hacen pasar por el patrón, jefe o responsable del lugar de trabajo.

Inventan una emergencia o situación urgente.

Solicitan transferencias de dinero, datos personales o entrega de pertenencias.

Presionan para que la persona actúe sin verificar la información.

El objetivo es aprovechar la confianza entre trabajadores y empleadores para obtener recursos o información sensible.

¿QUÉ BUSCAN OBTENER LOS DELINCUENTES?

Las autoridades señalaron que quienes cometen este fraude intentan conseguir principalmente:

Datos personales o laborales.

Transferencias de dinero.

Información confidencial.

Entrega de objetos o documentos.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE UNA ESTAFA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que la prevención y la comunicación directa son la principal defensa ante este tipo de engaños. Entre las recomendaciones difundidas se encuentran:

Mantener comunicación constante y directa entre trabajadores y empleadores.

No compartir información personal ni laboral con desconocidos.

Colgar de inmediato ante llamadas sospechosas.

Verificar cualquier instrucción directamente con la persona involucrada.

Desconfiar de solicitudes urgentes de dinero o apoyo económico.

QUÉ HACER ANTE UNA SITUACIÓN SOSPECHOSA

Si se detecta un posible intento de fraude o una emergencia, las autoridades sugieren:

Acercarse a personal policial.

Contactar al jefe de cuadrante correspondiente.

Utilizar la aplicación de apoyo ciudadano disponible en la capital.

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN EN LA CAPITAL DEL PAÍS

La alerta forma parte de las acciones informativas para prevenir delitos en Ciudad de México, donde autoridades buscan advertir sobre mecanismos de fraude que utilizan la suplantación de identidad y la presión psicológica.

La dependencia reiteró que verificar cualquier solicitud inusual y mantener comunicación directa entre las partes involucradas es fundamental para evitar este tipo de engaños.