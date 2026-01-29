Alex Honnold subió sin cuerdas el Taipei 101 de 508 metros... y Netflix le dio un pagó ‘vergonzoso’

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 29 enero 2026
    Alex Honnold subió sin cuerdas el Taipei 101 de 508 metros... y Netflix le dio un pagó ‘vergonzoso’
    La histórica escalada de Alex Honnold al Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del mundo con 508 metros, rompió récords en la escalada urbana sin cuerdas. Sin embargo, la cifra que Netflix le pagó por participar en la transmisión global desató controversia. VANGUARDIA/ARCHIVO

Alex Honnold escaló sin cuerdas el Taipei 101 de 508 metros. Netflix le pagó 500 mil dólares, generando debate sobre riesgo, valor y espectáculo

Alex Honnold, famoso por el documental Free Solo, volvió a desafiar los límites humanos al escalar sin protección el Taipei 101, estableciendo un nuevo referente en la escalada en solitario. La transmisión en vivo de Netflix atrajo a millones de espectadores alrededor del mundo.

Para garantizar la seguridad de la audiencia, la producción implementó un retraso de 10 segundos, con el objetivo de cortar la señal de inmediato en caso de un accidente durante la peligrosa ascensión.

La hazaña fue considerada uno de los eventos deportivos y mediáticos más impactantes del año, consolidando a Honnold como uno de los atletas extremos más influyentes del mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Antes de Netflix y Alex Honnold, el ‘hombre mosca’ escaló los 71 metros de la Catedral de Saltillo

NETFLIX, MRBEAST Y EL DEBATE POR EL PAGO

El pago de aproximadamente 500 mil dólares que Netflix otorgó a Honnold provocó una fuerte discusión sobre el valor económico del riesgo extremo en la industria del entretenimiento. El youtuber MrBeast afirmó públicamente que habría ofrecido una suma mayor si el evento se hubiera transmitido en su canal de YouTube.

El propio Honnold calificó la cantidad como “embarazosamente pequeña”, especialmente al compararla con los contratos multimillonarios de atletas en ligas deportivas tradicionales en Estados Unidos. Incluso confesó que, si la escalada hubiera sido solo un reto personal, la habría hecho gratis.

Según fuentes cercanas a la producción, el pago real se ubicó entre 400 mil y 600 mil dólares, siendo uno de los más altos que ha recibido en su carrera, aunque modesto frente a los estándares del show business.

LA FILOSOFÍA DE HONNOLD MÁS ALLÁ DEL DINERO

A pesar de la polémica, Honnold reiteró que el dinero no es su principal motivación. Durante más de una década vivió en una furgoneta para estar cerca de las mejores zonas de escalada, y solo en 2020 compró su primera casa en Las Vegas.

Desde 2012, ha destinado cerca de un tercio de sus ingresos a proyectos de energía solar y a la Honnold Foundation, enfocada en llevar energía sostenible a comunidades vulnerables.

Tras completar la escalada, el deportista aseguró que la verdadera recompensa fue la experiencia: “Estar sentado en la cima de la aguja es una locura. Es la mejor forma de ver Taipéi”, reafirmando que su mayor premio es el desafío personal.

TE PUEDE INTERESAR: Warner Bros. rechaza de nuevo la oferta de Paramount y pide a accionistas apoyar propuesta de Netflix

DATOS CURIOSOS

· El Taipei 101 mide 508 metros, uno de los edificios más altos del mundo

· Netflix pagó entre 400 mil y 600 mil dólares por la participación de Honnold

· Honnold dona gran parte de sus ingresos a energía renovable

· Vivió más de 10 años en una furgoneta para escalar alrededor del mundo

· La transmisión tuvo un retraso de seguridad de 10 segundos

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes

Organizaciones


Netflix

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA

Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico

The Wall Street Journal afirma que el FBI capturó a Ryan Wedding en México en una redada secreta, contradiciendo la versión de Sheinbaum

Contradicen a Sheinbuam... FBI sí capturó a Ryan Wedding en México en una ‘redada secreta’: The Wall Street Journal
Favorito. El cantante británico amplía su paso por el Estadio GNP Seguros ante la alta demanda de boletos entre sus fans.

¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa
Para tramitar la CURP biométrica se requiere identificación oficial vigente, copia de la CURP actual, acta de nacimiento certificada y comprobante de domicilio reciente.

No tramitar la CURP biométrica: consecuencias legales
Trabajadores pueden denunciar ante Profedet el incumplimiento de su pago correspondiente si se labora en un día de asueto oficial.

Profedet: AQUÍ puedes denunciar si no te pagan triple por trabajar el 2 de febrero
Apuesta. La actriz comparte escenario con Alberto Estrella en una puesta en escena que aborda la educación, la diversidad y las relaciones humanas

Llegará a Saltillo ‘La Profesora’: Sylvia Pasquel protagoniza obra de teatro junto a Alberto Estrella
Cuando casi todo mundo suponía que Bill Belichick sería inmortalizado en su primer año de elegibilidad, el intento fallido causó reacciones negativas por parte de representantes de muchos personajes del deporte.

Reprueban deportistas el desaire sobre Bill Belichick, al no ser inducido al Salón de la Fama