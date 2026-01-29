Alex Honnold subió sin cuerdas el Taipei 101 de 508 metros... y Netflix le dio un pagó ‘vergonzoso’

Para garantizar la seguridad de la audiencia, la producción implementó un retraso de 10 segundos , con el objetivo de cortar la señal de inmediato en caso de un accidente durante la peligrosa ascensión.

Alex Honnold , famoso por el documental Free Solo , volvió a desafiar los límites humanos al escalar sin protección el Taipei 101 , estableciendo un nuevo referente en la escalada en solitario . La transmisión en vivo de Netflix atrajo a millones de espectadores alrededor del mundo.

La hazaña fue considerada uno de los eventos deportivos y mediáticos más impactantes del año, consolidando a Honnold como uno de los atletas extremos más influyentes del mundo.

NETFLIX, MRBEAST Y EL DEBATE POR EL PAGO

El pago de aproximadamente 500 mil dólares que Netflix otorgó a Honnold provocó una fuerte discusión sobre el valor económico del riesgo extremo en la industria del entretenimiento. El youtuber MrBeast afirmó públicamente que habría ofrecido una suma mayor si el evento se hubiera transmitido en su canal de YouTube.

El propio Honnold calificó la cantidad como “embarazosamente pequeña”, especialmente al compararla con los contratos multimillonarios de atletas en ligas deportivas tradicionales en Estados Unidos. Incluso confesó que, si la escalada hubiera sido solo un reto personal, la habría hecho gratis.

Según fuentes cercanas a la producción, el pago real se ubicó entre 400 mil y 600 mil dólares, siendo uno de los más altos que ha recibido en su carrera, aunque modesto frente a los estándares del show business.

LA FILOSOFÍA DE HONNOLD MÁS ALLÁ DEL DINERO

A pesar de la polémica, Honnold reiteró que el dinero no es su principal motivación. Durante más de una década vivió en una furgoneta para estar cerca de las mejores zonas de escalada, y solo en 2020 compró su primera casa en Las Vegas.

Desde 2012, ha destinado cerca de un tercio de sus ingresos a proyectos de energía solar y a la Honnold Foundation, enfocada en llevar energía sostenible a comunidades vulnerables.

Tras completar la escalada, el deportista aseguró que la verdadera recompensa fue la experiencia: “Estar sentado en la cima de la aguja es una locura. Es la mejor forma de ver Taipéi”, reafirmando que su mayor premio es el desafío personal.

DATOS CURIOSOS

· El Taipei 101 mide 508 metros, uno de los edificios más altos del mundo

· Netflix pagó entre 400 mil y 600 mil dólares por la participación de Honnold

· Honnold dona gran parte de sus ingresos a energía renovable

· Vivió más de 10 años en una furgoneta para escalar alrededor del mundo

· La transmisión tuvo un retraso de seguridad de 10 segundos