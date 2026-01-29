Antes de Netflix y Alex Honnold, el ‘hombre mosca’ escaló los 71 metros de la Catedral de Saltillo

Sin embargo, este tipo de actos no son exclusivos del siglo XXI. Décadas antes de la popularización del streaming y los documentales virales, un joven mexicano ya desafiaba los límites humanos con determinación, técnica y un valor extraordinario.

La reciente escalada de Alex Honnold al rascacielos Taipei 101 , transmitida en vivo por Netflix , volvió a poner en tendencia los retos extremos sin protección. La proeza, que duró una hora con 24 minutos, fue catalogada como una de las mayores hazañas atléticas de la era moderna.

La historia demuestra que la fascinación por la escalada extrema y los desafíos a la gravedad es mucho más antigua de lo que aparenta, con Saltillo como uno de los escenarios clave en México.

LA PROEZA DEL “HOMBRE MOSCA” EN SALTILLO

El 25 de mayo de 1950, la ciudad de Saltillo presenció un espectáculo sin precedentes. Federico Sáenz del Riego, originario de Guadalajara, escaló la imponente Catedral de Saltillo, cuya torre alcanza los 71 metros de altura, sin ningún tipo de equipo de seguridad.

Sosteniéndose únicamente con manos y pies, avanzó por cornisas, salientes y recovecos, mientras cientos de espectadores observaban en silencio, entre la tensión y el asombro. El primer ascenso tomó 55 minutos, desde el suelo hasta la cruz de hierro que corona la torre.

Tres días después, el 28 de mayo, regresó para repetir la hazaña, pero ahora descendiendo por el mismo trayecto. En esta ocasión, redujo su tiempo a 35 minutos, provocando ovaciones masivas al completar el recorrido con éxito.

LEGADO HISTÓRICO Y CONEXIONES INTERNACIONALES

Federico Sáenz del Riego ya contaba con fama nacional tras escalar la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en 1948, consolidándose como un referente de la escalada urbana extrema.

Su nombre también se relacionó con el equilibrista Babe White, quien realizó actos temerarios en edificios durante la década de 1920, lo que ubica al “hombre mosca” dentro de una tradición global de artistas del riesgo.