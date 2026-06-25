$!Amplían plazo de registro de líneas telefónicas hasta diciembre: publican calendario de registro por dígito

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga hasta diciembre de 2026 para que los usuarios completen el proceso de vinculación de sus líneas telefónicas móviles, luego de que el registro avanzara a un ritmo menor al previsto desde su apertura el pasado 9 de enero. La medida establece nuevas fechas límite para las líneas de prepago que aún no han sido vinculadas a una persona física. El calendario será determinado conforme al último dígito del número telefónico y se aplicará de manera escalonada entre agosto y diciembre. La CRT informó que el objetivo del proceso es asociar cada línea telefónica a una persona identificada, con el propósito de reducir el anonimato en el uso de servicios móviles y fortalecer los mecanismos de prevención e investigación de delitos como fraude y extorsión. En un comunicado, el organismo señaló que “por seguridad de todas y todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”. Asimismo, indicó que México se sumará a una práctica que, según la autoridad, ya se encuentra vigente en 166 países.

MÁS DE 63 MILLONES DE LÍNEAS YA FUERON VINCULADAS De acuerdo con los datos presentados por la Comisión, hasta el momento se han vinculado 63 millones de líneas telefónicas. Del total, 40.2 millones corresponden a líneas de prepago y 22.8 millones a líneas de pospago, las cuales no requirieron un trámite adicional debido a que ya estaban asociadas a una persona desde su contratación. La autoridad destacó que el proceso mantiene un crecimiento constante, aunque reconoció que todavía existe una cantidad considerable de usuarios pendientes de completar el registro. Al 25 de junio, la CRT reportó que el avance representaba aproximadamente el 39.1 por ciento del universo estimado de líneas móviles en el país, lo que implica que cerca de 98 millones permanecían sin vincular. CALENDARIO DE REGISTRO POR TERMINACIÓN TELEFÓNICA Como parte de la prórroga, la Comisión estableció un calendario de cumplimiento para las líneas de prepago no registradas: Terminación 0: 15 de agosto Terminación 1: 31 de agosto Terminación 2: 15 de septiembre Terminación 3: 30 de septiembre Terminación 4: 15 de octubre Terminación 5: 31 de octubre Terminación 6: 15 de noviembre Terminación 7: 30 de noviembre Terminación 8: 15 de diciembre Terminación 9: 31 de diciembre La CRT precisó que las compañías telefónicas serán responsables de aplicar las medidas correspondientes una vez concluido el plazo asignado para cada grupo de usuarios.

LÍNEAS NO REGISTRADAS SERÁN SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE Según el comunicado oficial, una vez vencida la fecha correspondiente a cada terminación telefónica, las compañías tendrán un plazo de 72 horas para suspender aquellas líneas que no hayan sido vinculadas. Durante la suspensión, los usuarios únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia, servicios de atención ciudadana y a su propia empresa telefónica. Además, seguirán recibiendo alertas sísmicas y otros avisos de protección civil. La autoridad aclaró que el servicio completo será restablecido una vez que el usuario concluya el procedimiento de vinculación. EL TRÁMITE SE REALIZA DIRECTAMENTE CON LAS COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS La Comisión enfatizó que el proceso no es realizado por el gobierno federal, sino directamente por las empresas proveedoras del servicio móvil. De acuerdo con la información oficial, las compañías únicamente asocian el nombre y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del usuario con el número telefónico. La CRT aseguró que cualquier otro dato o imagen utilizada durante el proceso de registro es eliminada posteriormente por las empresas operadoras. Asimismo, explicó que en caso de que una línea telefónica sea utilizada para la comisión de algún delito, las autoridades competentes podrán solicitar información a las compañías telefónicas conforme a los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. LA PRÓRROGA BUSCA EVITAR AFECTACIONES MASIVAS La ampliación del plazo ocurre en un contexto de bajo cumplimiento respecto a las metas iniciales de registro. Con 98 millones de líneas aún pendientes de vinculación, la aplicación estricta del calendario originalmente previsto habría generado restricciones para millones de usuarios a partir de julio, incluyendo personas que dependen de la conectividad móvil para actividades laborales, educativas y de comunicación cotidiana. La autoridad señaló que la extensión se encuentra respaldada por disposiciones contenidas en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El artículo transitorio trigésimo de dicha legislación contempla un periodo de 120 días hábiles para que los usuarios regularicen sus líneas antes de que estas queden limitadas a llamadas de emergencia. Sin embargo, especialistas han señalado que los lineamientos emitidos por la CRT en diciembre no establecieron de forma explícita los mecanismos operativos para aplicar ese periodo de gracia ni definieron tiempos específicos para el eventual reciclaje de números telefónicos suspendidos.

PERSISTEN DUDAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Diversos especialistas han señalado que uno de los principales retos del programa continúa siendo la comunicación de sus alcances y beneficios. Entre los aspectos que han generado dudas se encuentran los criterios aplicados por distintos operadores para realizar el registro, los mecanismos de validación de identidad y los procedimientos para asociar líneas previamente activadas. También se han planteado cuestionamientos sobre la vinculación de números sin consentimiento expreso de algunos usuarios, así como sobre la forma en que las compañías administrarán la información recopilada durante el proceso. Mientras tanto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene vigente el calendario escalonado que permitirá a los usuarios concluir el registro de sus líneas móviles hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.

Publicidad

Temas

Smartphones Telecomunicaciones

Localizaciones

México

