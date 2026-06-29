Nuevo requisito en bancos de México para retiros y depósitos en efectivo desde julio

Los usuarios de bancos en México deberán prepararse para un nuevo requisito en depósitos y retiros de grandes cantidades de dinero, ya que requerirán un paso adicional. A partir del 1 de julio de 2026, instituciones bancarias como BBVA, Banorte, Banamex, Banco Azteca y Santander comenzarán a solicitar una identificación oficial vigente para autorizar operaciones en efectivo. La medida fue dada a conocer por la Asociación de Bancos de México (ABM) y busca reforzar la seguridad en operaciones bancarias, reducir fraudes y evitar que personas ajenas puedan retirar grandes cantidades de dinero haciéndose pasar por los titulares de las cuentas.

¿DESDE QUÉ MONTO PEDIRÁN EL INE EN EL BANCO? De acuerdo con la nueva disposición, los bancos solicitarán obligatoriamente tu credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o cualquier otra identificación oficial vigente cuando quieras retirar más de 140 mil pesos en efectivo desde ventanilla. La disposición será obligatoria en sucursales bancarias de México y aplicará tanto para depósitos como para retiros en efectivo; mientras que los depósitos que se lleven a cabo en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras deberán estar debidamente referenciados. Las nuevas regulaciones en depósitos en efectivo buscarán prevenir la suplantación de identidad y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si intentas realizar una operación superior a ese monto sin identificación, la institución financiera podría: - Rechazar el retiro

- Solicitar verificaciones adicionales

- Retener temporalmente la operación hasta validar tu identidad Por ello, si planeas mover cantidades elevadas, es importante anticiparte para evitar contratiempos. El nuevo requisito comenzará a aplicarse oficialmente el 1 de julio de 2026, por lo que todavía hay tiempo para que los usuarios actualicen sus documentos y eviten problemas futuros.

Y SI MI INE YA EXPIRÓ, ¿QUÉ IDENTIFICACIÓN ACEPTARÁN? Uno de los errores más comunes es acudir al banco con una credencial vencida. Si tu INE ya expiró, deberás renovarla antes de realizar movimientos importantes. También podrían aceptar otros documentos oficiales como: - Pasaporte vigente

- Cédula profesional

- Documento oficial autorizado por cada institución bancaria Además de la identificación oficial y su verificación de datos correspondan con la información registrada en la cuenta, bancos solicitarán al menos un dato biométrico de los clientes, como huella dactilar o reconocimiento facial.

¿A QUIÉN AFECTA LA NUEVA REGLA? La medida impactará principalmente a personas que manejan grandes cantidades de efectivo de manera frecuente. Entre ellos destacan: personas con negocios propios, comerciantes, emprendedores y usuarios que realizan retiros elevados para pagos operativos o inversiones. Para quienes realizan operaciones cotidianas o retiros menores, no habrá cambios relevantes. ¿QUÉ PASA SI EL TITULAR DE LA CUENTA NO ACUDE AL BANCO? Este filtro de seguridad se aplicará directamente a la persona física que realiza el movimiento bancario, por lo que Esto significa que el portador final del efectivo es quien debe someterse a la autenticación y asumir la responsabilidad del retiro. Por lo que si una tercera persona (familiar, empleado o asistente personal) acude a retirar fondo, será quien deba identificarse plenamente, así como registrará sus datos biométricos y su identificación oficial, independientemente de que sea titular de la cuenta. Con esto, las reguladoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) pueden rastrear el destino inicial de los fondos, protegiendo al titular original en caso de presentarse cualquier anomalía o reclamación futura EVITA BLOQUEOS Y RETRASOS EN LA CUENTA Si necesitas retirar una cantidad alta de dinero, lo recomendable es acudir con: - Identificación oficial vigente

- Tarjeta bancaria

- Información clara sobre el origen o destino del dinero Además, algunos bancos pueden solicitar avisar previamente sobre retiros grandes para garantizar disponibilidad de efectivo en sucursal.

Recomendaciones para que tus próximos retiros de alto valor sean exitosos: - Verifica tu identificación, asegúrate de que la credencial oficial esté vigente, sea legible y no presentes alteraciones físicas;

- Actualiza tus datos, se confirma acudiendo a la sucursal que tus huellas dactilares estén correctamente registradas y actualizadas en la base de datos de tu banco;

- Si envías a terceros a realizar movimientos, infórmales sobre este nuevo protocolo para que acudan preparados con sus propios documentos;

- Prioriza canales digitales para mover montos elevados de forma segura, las transferencias electrónicas (SPEI) siguen siendo la opción más rápida y libre de riesgos físicos. El objetivo de esta nueva medida es brindar mayor seguridad a los clientes. Sin embargo, no estar preparado podría generar retrasos innecesarios o incluso impedir que completes tu retiro. Revisar tus documentos con anticipación será clave para evitar problemas en tu cuenta bancaria.

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