¿BBVA prohibirá capturas de pantalla en transferencias? Conoce el nuevo bloqueo de seguridad en el banco

Recientemente, la aplicación móvil de BBVA informó a sus usuarios que al momento de hacer una transferencia bancaria tendrá algunas modificaciones a las que conocen. Y es que es muy común que para tener de evidencia que un movimiento bancario se realizó tomar una captura de pantalla al comprobante que la app brinda durante ese momento, pro ahora no será así para los usuarios de esta banca. Las transferencias son los movimientos bancarios que muchos mexicanos utilizan a la hora de comprar un producto o servicio, es un método seguro y práctico para enviar dinero de una cuenta a otra de forma digital y sin la necesidad de usar efectivo.

¿BBVA YA NO DEJARÁ TOMAR CAPTURA DE PANTALLA A LAS TRANSFERENCIAS? En últimos días las redes sociales han sido testigos del mensaje que BBVA muestra a sus usuarios cuando intentan tomar una captura de pantalla a la transferencia que está por hacer o hicieron: “Protege tus datos. Por tu seguridad, las capturas de pantalla dejarán de estar disponibles próximamente. Para enviar comprobantes, números de cuenta o de tarjeta, sigues teniendo en tu app las opciones ‘compartir’ o ‘copiar” Es decir, con este cambio, con el fin de reforzar la seguridad, se impedirá a los usuarios que realicen capturas de pantallas y así proteger la información financiera de los usuarios. Estas pueden contener información sensible, que al llegar a las manos equivocadas, te pueden convertir en posible víctima de fraudes o intentos de suplantación de identidad. Cabe destacar que esto no quiere decir que los usuarios ya no podrán corroborar la transferencia por el bloqueo de las capturas de pantallas -de las cuales todavía no se tiene una fecha específica de cuándo será-, ya que tienen otras opciones para compartir esta información.

Usuario podrán seguir obteniendo dichos comprobantes de transferencias al: - Descargar el comprobante en formato digital;

- Consultar el historial de movimientos. Así como tendrán las opciones de “compartir” y “copiar”, el cual desplegará un menú de opciones para compartir en el apartado de mensajería de otras redes sociales y hasta guardar una copia en tu galería de fotos. Las instituciones financieras han incrementado las medidas de protección debido al aumento de los fraudes digitales y el robo de información bancaria.

¿CÓMO HACER UNA TRANSFERENCIA? Aunque es habitual hacer una transferencia, estos pasos podrían ayudarte en tu próxima transacción bancaria. - Accede a la app de tu banco;

- Selecciona la opción de transferir e ingresa los datos del destinatario;

- Escribe el número de cuenta, CLABE interbancaria o número de tarjeta de la persona que va a recibir el dinero, además del nombre del banco de destino;

- Coloca la cantidad a enviar y el motivo (Concepto);

- Confirma la operación y guarda tu comprobante (¡Recuerda! Dentro de poco en BBVA ya no dejará tomar capturas de pantalla).

QUEJAS POR LA NUEVA VERSIÓN DE LA APP Aunque en ocasiones las aplicaciones bancarias fallan, los clientes de BBVA se han quejado desde el año pasado por la nueva versión de la app móvil, ya que consideran es difícil operar y tareas tan fáciles como encontrar la tarjeta virtual o realizar una transferencia, se vuelve en complicado al navegar por toda la aplicación. Esta nueva versión está impulsada por inteligencia artificial (IA), para crear una nueva experiencia en la banca móvil. Una de las novedades es Blue, un asistente virtual de BBVA México. Al igual que la app de otros bancos, en la de BBVA se pueden realizar transferencias bancarias locales, nacionales y al extranjero, pagos de servicios, retiros de dinero en efectivo, entre otros. Sin embargo, esta nueva versión no es del agrado de los usuarios.

Temas

Apps Dinero Bancos

Localizaciones

México

Organizaciones

BBVA

