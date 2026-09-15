BBVA México anuncia beneficio para trabajadores del IMSS que planean su retiro en 2026

Las personas trabajadoras que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) y se preparan para iniciar su etapa de retiro en 2026 cuentan con una alternativa para facilitar la administración de su pensión.

BBVA México dispone de un esquema de acompañamiento para quienes buscan pensionarse mediante las modalidades de Retiro Anticipado, Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Uno de los objetivos es simplificar el proceso relacionado con la cuenta bancaria en la que se recibirán los recursos, además de brindar orientación durante la integración de la documentación necesaria.

CUENTA BBVA SIN COMISIONES PARA EL PAGO DE LA PENSIÓN

A través de los convenios establecidos con el Seguro Social, los trabajadores que decidan abrir o vincular una cuenta en BBVA México pueden acceder a beneficios relacionados con la administración de sus recursos.

Entre ellos se encuentra la exención de comisiones por apertura, saldo mínimo y manejo de cuenta, de acuerdo con las condiciones del esquema.

La cuenta también permite contar con una CLABE bancaria para recibir de manera mensual el depósito correspondiente a la pensión.

¿QUÉ TIPOS DE PENSIÓN DEL IMSS EXISTEN?

La Ley del Seguro Social contempla distintas modalidades para acceder al retiro, dependiendo de la edad, las semanas cotizadas y las condiciones de cada trabajador.

Retiro Anticipado: permite solicitar la pensión antes de los 60 años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación y que el monto calculado sea superior al porcentaje requerido respecto de la pensión garantizada.

Cesantía en Edad Avanzada: está dirigida a quienes tienen entre 60 y 64 años y cumplen con las condiciones de baja ante el régimen obligatorio del IMSS y las semanas de cotización correspondientes.

Vejez: aplica para trabajadores de 65 años o más que hayan causado baja del régimen obligatorio y reúnan los requisitos establecidos.

BBVA SEGUROS OFRECE RENTA VITALICIA

Otra alternativa contemplada dentro de los servicios relacionados con el retiro es la renta vitalicia.

Con el respaldo de BBVA Seguros, los recursos acumulados en la Afore pueden utilizarse para contratar una renta mensual de por vida, conforme a las condiciones aplicables.

El monto puede actualizarse anualmente en febrero con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).