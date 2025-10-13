¡Atención! Cambiaron las fechas del Buen Fin 2025

13 octubre 2025
Se estima que con este nuevo cambio, los movimientos de logística por compras digitales se faciliten

¿Cambiaron las fechas del Buen Fin 2025? El año pasado, se agendó a esta fecha de promociones y descuentos el 15 al 18 de noviembre.

Para el presente año, hubo pequeños cambios que todo interesado en los descuentos, debe saber si quiere aprovechar al máximo las ventajas del Buen Fin.

Las nuevas fechas extenderán el evento por dos días más; a diferencia del cotidiano Buen Fin de tres días, el venidero noviembre concederá estas tardes extras para los clientes y compradores.

Los 5 días consecutivos del Buen Fin serán del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

Medios de información estimaron que la nueva fecha busca coincidir con el famoso ‘Black Friday’ y ‘Cyber Monday’ de los Estados Unidos, los equivalentes al Buen Fin de México. Con ello, se pretende que el flujo de compras y ventas, entre los dos países, sea vasto.

Por igual, según la información de la Secretaría de Económica, se justificó el cambio porque se alinea con el aniversario número 15 de dicho programa comercial. Las fechas extras también ayudarán a que la logística de ventas digitales sea más práctica, y que la movilización y entrega de productos se facilite.

Andrés "Iscariote" Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

