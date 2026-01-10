Azotará el frente frío 27 con temperaturas de hasta -20 grados, lluvias torrenciales y posible caída de nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió un aviso por condiciones meteorológicas adversas asociadas al frente frío número 27, el cual recorre la vertiente del golfo de México y mantiene interacción con un canal de baja presión a lo largo del litoral. Este sistema genera lluvias intensas en el oriente y sureste del país, un evento de Norte intenso en el litoral del golfo de México y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas del norte del territorio nacional. TE PUEDE INTERESAR: Así puedes hacer el registro de tu línea telefónica para evitar la suspensión en Movistar, AT&T y Telcel

SMN ADVIERTE SOBRE DESCENSO MARCADO DE TEMPERATURAS Y HELADAS EN ZONAS SERRANAS; HASTA -20 GRADOS La masa de aire polar que impulsa al frente frío 27 ocasiona un descenso significativo de las temperaturas en gran parte del país, con ambiente muy frío a gélido en regiones del norte y centro. Para la mañana de este sábado 10 de enero de 2026, se pronostican las siguientes temperaturas mínimas, todas acompañadas de heladas: - De -20 a -15 °C en zonas serranas de Durango. - De -15 a -10 °C en zonas serranas de Chihuahua. - De -10 a -5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila. - De -5 a 0 °C en zonas altas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Oaxaca. - De 0 a 5 °C en zonas serranas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.

FRENTE FRÍO Y SISTEMAS ATMOSFÉRICOS PROVOCARÁN LLUVIAS ESTE SÁBADO 10 DE ENERO El desplazamiento del frente frío y su interacción con otros sistemas atmosféricos generan lluvias de diversa intensidad en amplias regiones del país. El pronóstico de lluvias para hoy 10 de enero de 2026 es el siguiente: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Tabasco, Oaxaca (este) y Chiapas (noroeste y norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Oaxaca (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala.

SMN ADVIERTE SOBRE PROBABILIDAD DE NIEVE, AGUANIEVE Y LLUVIA ENGELANTE Las condiciones atmosféricas actuales también favorecen fenómenos invernales en el norte del país. Se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas de Coahuila, Nuevo León y Durango, con extensión durante la madrugada del domingo hacia las sierras de Chihuahua y Sinaloa. Asimismo, existe la probabilidad de lluvia engelante en regiones de Coahuila y Nuevo León. SMN PRONOSTICA EVENTO DE NORTE INTENSO Y OLEAJE ELEVADO El frente frío 27 ocasiona un evento de Norte intenso en el litoral del golfo de México, con las siguientes condiciones de viento y oleaje: Evento de Norte de 70 a 90 km/h, con rachas de 100 a 120 km/h en Veracruz, extendiéndose gradualmente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec. Evento de Norte de 60 a 70 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h en Tamaulipas. Vientos de 60 a 70 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h en el golfo de California y Baja California. Evento de Norte de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h en Tabasco (oeste) durante la noche y madrugada del domingo. Vientos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y la costa de Campeche. En cuanto al oleaje, se prevén alturas de 4.0 a 5.0 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec, y de 2.5 a 3.5 metros en el golfo de California, la costa occidental de la península de Baja California y las costas de Sonora y Sinaloa.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMA EN LA REPÚBLICA MEXICANA A pesar del ambiente frío predominante, algunas regiones del país registrarán temperaturas elevadas. Para este sábado se pronostican: Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Jalisco (costa), Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. SMN ADVIERTE SOBRE RIESGOS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Las rachas de viento fuertes a intensas podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirían la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. Las temperaturas gélidas también podrían provocar congelamiento de la carpeta asfáltica.