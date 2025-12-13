Azotarán lluvias fuertes, vientos intensos y heladas por frente frío 21 en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, emitió un aviso preventivo ante las condiciones meteorológicas previstas para este sábado 13 de diciembre de 2025, las cuales incluyen lluvias de diversa intensidad, vientos fuertes y contrastes térmicos marcados en distintas regiones del país, como resultado de la interacción de sistemas atmosféricos activos. De acuerdo con el reporte, canales de baja presión localizados sobre el centro, oriente y sureste del territorio nacional, junto con la península de Yucatán, interactúan con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Esta combinación favorece la presencia de lluvias y chubascos en amplias zonas del país. TE PUEDE INTERESAR: SEP: Vacaciones de invierno inician la próxima semana para preescolar, primaria y secundaria

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA HOY, 13 DE SEPTIEMBRE Las precipitaciones previstas se distribuyen de la siguiente manera: Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): - Norte de Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): - Este de Chiapas. - Norte y este de Campeche. - Yucatán. - Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): - Tamaulipas. - Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y región Olmeca). - Puebla (Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra). - Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): - Jalisco, Colima. - Nuevo León, San Luis Potosí. - Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y región Capital). - Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala. - Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO EN LA REPÚBLICA MEXICANA Además de las lluvias, se prevé la presencia de rachas de viento relevantes en distintas regiones: Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: - Istmo y golfo de Tehuantepec, principalmente en Oaxaca y Chiapas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estas condiciones están asociadas al avance del frente frío número 21, el cual se desplazará sobre el norte y noreste del país y mantendrá interacción con la corriente en chorro subtropical, generando inestabilidad atmosférica. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS El contraste térmico será notable, con temperaturas elevadas en varias entidades: Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: - Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima. - Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: - Baja California Sur, Sonora. - Chihuahua (suroeste), Durango (oeste). - Tamaulipas, San Luis Potosí. - Puebla (suroeste), Morelos. - Tabasco, Campeche y Yucatán.