Azotarán lluvias fuertes, vientos intensos y heladas por frente frío 21 en estos estados

/ 13 diciembre 2025
    Azotarán lluvias fuertes, vientos intensos y heladas por frente frío 21 en estos estados
    El SMN alertó por lluvias intensas, rachas de viento y contrastes térmicos este sábado 13 de diciembre de 2025, debido al frente frío 21 y canales de baja presión en varias regiones del país CUARTOSCURO

El frente frío número 21 provoca lluvias, vientos fuertes y temperaturas extremas en distintas zonas de México este 13 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, emitió un aviso preventivo ante las condiciones meteorológicas previstas para este sábado 13 de diciembre de 2025, las cuales incluyen lluvias de diversa intensidad, vientos fuertes y contrastes térmicos marcados en distintas regiones del país, como resultado de la interacción de sistemas atmosféricos activos.

De acuerdo con el reporte, canales de baja presión localizados sobre el centro, oriente y sureste del territorio nacional, junto con la península de Yucatán, interactúan con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Esta combinación favorece la presencia de lluvias y chubascos en amplias zonas del país.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA HOY, 13 DE SEPTIEMBRE

Las precipitaciones previstas se distribuyen de la siguiente manera:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

- Norte de Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

- Este de Chiapas.

- Norte y este de Campeche.

- Yucatán.

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

- Tamaulipas.

- Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y región Olmeca).

- Puebla (Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra).

- Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

- Jalisco, Colima.

- Nuevo León, San Luis Potosí.

- Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y región Capital).

- Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala.

- Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO EN LA REPÚBLICA MEXICANA

Además de las lluvias, se prevé la presencia de rachas de viento relevantes en distintas regiones:

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:

- Istmo y golfo de Tehuantepec, principalmente en Oaxaca y Chiapas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Estas condiciones están asociadas al avance del frente frío número 21, el cual se desplazará sobre el norte y noreste del país y mantendrá interacción con la corriente en chorro subtropical, generando inestabilidad atmosférica.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS

El contraste térmico será notable, con temperaturas elevadas en varias entidades:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

- Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima.

- Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

- Baja California Sur, Sonora.

- Chihuahua (suroeste), Durango (oeste).

- Tamaulipas, San Luis Potosí.

- Puebla (suroeste), Morelos.

- Tabasco, Campeche y Yucatán.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS

Durante la madrugada del sábado, se esperan descensos importantes de temperatura, con posibilidad de heladas:

- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas:

- Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas:

- Zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

- Zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León.

- San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes.

- Jalisco, Michoacán, Guanajuato.

- Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO PARA EL 13 DE DICIEMBRE

De acuerdo con los reportes meteorológicos, se espera que la temperatura máxima alcance los 19 °C durante la tarde, aunque la sensación térmica podría ser menor debido a la falta de radiación solar directa. Para la noche, se pronostica que el termómetro caiga nuevamente hasta los 8 °C, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantener el uso de ropa abrigadora.

La Conagua mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del frente frío número 21 y exhorta a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales, especialmente en zonas donde se prevén lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

