Noticias para el fin de semana en México: detienen a ‘El Limones’, avalan Ley de Aguas y cantan a la Virgen

México
/ 12 diciembre 2025
    Noticias para el fin de semana en México: detienen a ‘El Limones’, avalan Ley de Aguas y cantan a la Virgen
    ‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2. VANGUARDIA

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

→ Detención de ‘El Limones’:

1. ‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila.

2. Detención de ‘El Limones’ se originó a partir de cateos en Coahuila; FGE celebra coordinación con la federación.

3. Detienen en Coahuila y Durango a 5 vinculados a ‘El Limones’.

→ Secretaría de Salud confirma primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K:

1. ‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2.

2. ‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?

INTERNACIONAL

→ Corina María Machado recibe el Nobel de la Paz:

1. Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre.

2. Sheinbaum se niega a hablar sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado.

COAHUILA

→ Sobre la Ley de Aguas:

1. ‘Hay reformas que ponen en riesgo el estado de derecho’: Jericó Abramo, sobre Ley de Aguas.

2. Nueva Ley General de Aguas ya es vigente y redefine el derecho humano al agua.

3. Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum.

→ Chayanne viene a Saltillo:

1. ¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero.

2. ¡Alista el aguinaldo! ¿Cuándo es la venta de boletos para Chayanne en Saltillo?.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Alistan el Final del Apertura 2025:

1. Tigres y Toluca abren la Final del Apertura 2025: fecha, sede y transmisión.

→ Día de la Virgen de Guadalupe:

1. A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe (video).

2. El misterio de la Virgen de Guadalupe... ¿qué esconde su manto y por qué tenía una corona?.

3. Virgen de Guadalupe... ¿Qué misterio se esconde en sus ojos y quiénes son las 13 personas que se reflejan en ellos?

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

1. Señalan presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México tras polémico video: El video publicado por Marianne Gonzaga junto a su hija intensificó las dudas sobre una posible salida de México mientras permanece bajo libertad condicional.

2. Piden ‘funar’ a Jair Sánchez por chiste sobre la pobreza en México: El amigo cercano de Ricardo Peralta bromeó con su característica forma con la pobreza que azota al país; en redes sociales hay quienes defienden las palabras del creador de contenido.

3. Aguinaldo 2025: esta es la fecha límite de pago y el monto mínimo, según la LFT: Conoce quiénes tienen derecho a recibir el pago del aguinaldo y qué hacer si la empresa no cumple.

4. SEP: Vacaciones de invierno inician la próxima semana para preescolar, primaria y secundaria: Conoce el día EXACTO en que inician las vacaciones de invierno para las y los alumnos de nivel básico en todo México.

Temas


Detenciones
Día De La Virgen De Guadalupe
Leyes

Localizaciones


Coahuila
México

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Secretaría de Salud (SSa) de México desconocía algún caso del virus Influenza A H3N2, mejor conocida como la ‘Súper Gripe’.

‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres.

Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
La reforma regula las suscripciones digitales y obliga a plataformas a notificar renovaciones, permitir cancelaciones sencillas y transparentar cobros recurrentes.

Sheinbaum busca proteger a usuarios de prácticas confusas en suscripciones digitales
Las preguntas fuera de lo convencional de la prensa mexicana tomaron por sorpresa a diputados y senadores en los pasillos del Congreso de la Unión, del micrófono del youtuber ‘Proyecto Escolar’.

Youtuber ‘Proyecto escolar’ incomoda a diputados y senadores; termina expulsado
Establecen lineamientos para garantizar su acceso equitativo y sustentable en todo el país.

Nueva Ley General de Aguas ya es vigente y redefine el derecho humano al agua

La influencer Marianne Gonzaga desató especulaciones sobre una posible fuga del país tras publicar un video polémico; autoridades no han confirmado si violó su libertad condicional

Señalan presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México tras polémico video
Brian Gutiérrez arribó este viernes a Guadalajara para realizar exámenes médicos y cerrar su fichaje con Chivas rumbo al Clausura 2026.

Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para firmar con Chivas: ‘es un sueño hecho realidad’
Trabajo. Lindsay Lohan sorprenderá a los fans al darle voz a Maggie Simpson en un episodio especial de la temporada 37, mientras su familia vuelve a estar en el ojo público.

¡Se pone amarilla! Debuta Lindsay Lohan en ‘Los Simpson’ dando voz a la pequeña Maggie