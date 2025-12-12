Noticias para el fin de semana en México: detienen a ‘El Limones’, avalan Ley de Aguas y cantan a la Virgen

MÉXICO

→ Detención de ‘El Limones’:

1. ‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila.

2. Detención de ‘El Limones’ se originó a partir de cateos en Coahuila; FGE celebra coordinación con la federación.

3. Detienen en Coahuila y Durango a 5 vinculados a ‘El Limones’.

→ Secretaría de Salud confirma primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K:

1. ‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2.

2. ‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?

INTERNACIONAL

→ Corina María Machado recibe el Nobel de la Paz:

1. Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre.

2. Sheinbaum se niega a hablar sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado.

COAHUILA

→ Sobre la Ley de Aguas:

1. ‘Hay reformas que ponen en riesgo el estado de derecho’: Jericó Abramo, sobre Ley de Aguas.

2. Nueva Ley General de Aguas ya es vigente y redefine el derecho humano al agua.

3. Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum.

→ Chayanne viene a Saltillo:

1. ¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero.

2. ¡Alista el aguinaldo! ¿Cuándo es la venta de boletos para Chayanne en Saltillo?.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Alistan el Final del Apertura 2025:

1. Tigres y Toluca abren la Final del Apertura 2025: fecha, sede y transmisión.

→ Día de la Virgen de Guadalupe:

1. A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe (video).

2. El misterio de la Virgen de Guadalupe... ¿qué esconde su manto y por qué tenía una corona?.

3. Virgen de Guadalupe... ¿Qué misterio se esconde en sus ojos y quiénes son las 13 personas que se reflejan en ellos?

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

1. Señalan presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México tras polémico video: El video publicado por Marianne Gonzaga junto a su hija intensificó las dudas sobre una posible salida de México mientras permanece bajo libertad condicional.

2. Piden ‘funar’ a Jair Sánchez por chiste sobre la pobreza en México: El amigo cercano de Ricardo Peralta bromeó con su característica forma con la pobreza que azota al país; en redes sociales hay quienes defienden las palabras del creador de contenido.

3. Aguinaldo 2025: esta es la fecha límite de pago y el monto mínimo, según la LFT: Conoce quiénes tienen derecho a recibir el pago del aguinaldo y qué hacer si la empresa no cumple.

4. SEP: Vacaciones de invierno inician la próxima semana para preescolar, primaria y secundaria: Conoce el día EXACTO en que inician las vacaciones de invierno para las y los alumnos de nivel básico en todo México.