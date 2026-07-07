¿No activaste el MTU en tu banco? Esto pasa con las transferencias mayores a 12,800 pesos

Los usuarios de la banca electrónica en México deben conocer el funcionamiento del Monto Transaccional del Usuario (MTU), un mecanismo de seguridad que permite establecer un límite máximo para las transferencias bancarias y reducir el riesgo de operaciones no autorizadas.

En los últimos días se ha difundido información que asegura que quienes no activen esta función recibirán una multa de 12,800 pesos. No obstante, esa afirmación es incorrecta.

¿Existe una multa por no activar el MTU?

La respuesta es no. La regulación vigente no contempla sanciones económicas para los clientes que decidan no configurar el MTU en sus cuentas bancarias.

Lo que sí ocurre es que las instituciones financieras asignan automáticamente un límite predeterminado de 1,500 UDIS, equivalente a aproximadamente 12,800 pesos por operación, para las cuentas que no hayan establecido un monto personalizado.

En consecuencia, si el usuario intenta realizar una transferencia superior a ese límite, la operación podría ser rechazada o requerir un proceso adicional de validación antes de completarse.

¿Qué es el MTU y para qué sirve?

El Monto Transaccional del Usuario es una herramienta de seguridad implementada por las instituciones bancarias para que cada cliente defina el monto máximo que desea autorizar en sus transferencias electrónicas.

Esta medida busca brindar mayor protección frente a fraudes y accesos no autorizados, además de ofrecer un mayor control sobre las operaciones realizadas desde aplicaciones móviles o banca en línea.

El MTU aplica tanto para clientes particulares como para personas que reciben pagos mediante transferencias electrónicas, incluidos algunos trabajadores independientes y comercios.