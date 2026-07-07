¿No activaste el MTU en tu banco? Esto pasa con las transferencias mayores a 12,800 pesos

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    ¿No activaste el MTU en tu banco? Esto pasa con las transferencias mayores a 12,800 pesos
    En redes sociales circula la versión de que los usuarios bancarios recibirán una multa de 12,800 pesos si no activan el Monto Transaccional del Usuario (MTU). FOTO: NACIÓN 321

Te explicamos qué es el MTU, desde cuándo aplica y qué sucede si no lo configuras.

Los usuarios de la banca electrónica en México deben conocer el funcionamiento del Monto Transaccional del Usuario (MTU), un mecanismo de seguridad que permite establecer un límite máximo para las transferencias bancarias y reducir el riesgo de operaciones no autorizadas.

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En los últimos días se ha difundido información que asegura que quienes no activen esta función recibirán una multa de 12,800 pesos. No obstante, esa afirmación es incorrecta.

¿Existe una multa por no activar el MTU?

La respuesta es no. La regulación vigente no contempla sanciones económicas para los clientes que decidan no configurar el MTU en sus cuentas bancarias.

Lo que sí ocurre es que las instituciones financieras asignan automáticamente un límite predeterminado de 1,500 UDIS, equivalente a aproximadamente 12,800 pesos por operación, para las cuentas que no hayan establecido un monto personalizado.

En consecuencia, si el usuario intenta realizar una transferencia superior a ese límite, la operación podría ser rechazada o requerir un proceso adicional de validación antes de completarse.

¿Qué es el MTU y para qué sirve?

El Monto Transaccional del Usuario es una herramienta de seguridad implementada por las instituciones bancarias para que cada cliente defina el monto máximo que desea autorizar en sus transferencias electrónicas.

Esta medida busca brindar mayor protección frente a fraudes y accesos no autorizados, además de ofrecer un mayor control sobre las operaciones realizadas desde aplicaciones móviles o banca en línea.

El MTU aplica tanto para clientes particulares como para personas que reciben pagos mediante transferencias electrónicas, incluidos algunos trabajadores independientes y comercios.

$!La regulación vigente no contempla sanciones económicas para los clientes que decidan no configurar el MTU.
La regulación vigente no contempla sanciones económicas para los clientes que decidan no configurar el MTU. FOTO: NACIÓN 321

¿Cómo configurar el MTU?

Cada banco cuenta con un procedimiento específico para modificar este límite desde su aplicación o portal de banca digital.

Por ejemplo, en Banorte el proceso consiste en ingresar a la aplicación Banorte Móvil, acceder al apartado de “Ajustes generales”, seleccionar “Límites de operaciones”, definir el monto deseado, guardar los cambios y confirmar la operación mediante un código de verificación enviado al teléfono registrado.

En otras instituciones el procedimiento puede variar, por lo que se recomienda consultar directamente la aplicación o los canales oficiales del banco.

¿Desde cuándo es obligatorio?

Los bancos habilitaron esta función desde el 1 de octubre de 2025, mientras que su aplicación obligatoria comenzó el 1 de enero de 2026.

Esto significa que todas las cuentas deben contar con un monto transaccional configurado. En caso de que el cliente no lo establezca, el banco asignará automáticamente el límite estándar cercano a los 12,800 pesos por transferencia.

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Por ello, más que una multa, el MTU representa una medida de seguridad diseñada para proteger las operaciones bancarias y permitir que cada usuario establezca el nivel de riesgo con el que desea operar.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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