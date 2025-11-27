Beca Benito Juárez 2025: fecha de inicio del último pago del año; así puedes verificar tu estatus

Al cierre de 2025, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) inició la última fase de su operativo anual con la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre, dirigido a millones de estudiantes de educación media superior y superior en todo el país.

Con este depósito, la dependencia concluye su calendario de apoyos y activa simultáneamente la etapa final de verificación para quienes realizaron su registro durante los últimos meses.

ASÍ PUEDES VERIFICAR SI ERES BENEFICIARIO DE LA BECA O EL ESTATUS DE TU APLICACIÓN

De acuerdo con la información difundida por la CNBBBJ, la revisión de estatus se mantiene como uno de los procesos más relevantes, ya que define si los aspirantes fueron aceptados en el padrón de beneficiarios, si deben acudir por la tarjeta del Banco del Bienestar o si ya cuentan con un medio de pago activo para recibir la dispersión de cierre de año.

La dependencia federal informó que habilitó todas las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan confirmar su incorporación. Entre ellas, destaca el Buscador de Estatus, un sistema oficial disponible en la página del Gobierno de México. Para utilizarlo, solo es necesario ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Al acceder, el sistema muestra si el solicitante fue admitido, si se encuentra validado en el padrón y si debe acudir a una sede específica para la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar. En caso de ya contar con una tarjeta activa, el portal también indica el medio de pago correspondiente.

ENTREGAN TARJETAS DEL BIENESTAR PARA NUEVOS BENEFICIARIOS Y RENUEVA LAS EXPIRADAS

La CNBBBJ inició el 25 de noviembre de 2025 un operativo nacional para la distribución de nuevas tarjetas, comenzando con estudiantes de nivel medio superior y superior. La institución señaló que este proceso continuará durante diciembre y que los beneficiarios deben acudir únicamente a la sede asignada, la cual aparece en el Buscador de Estatus.

El objetivo de este mecanismo es garantizar que los estudiantes cuenten con un medio de pago vigente antes de la dispersión final del año, especialmente aquellos que realizaron su registro durante los últimos meses o que participaron en procesos de actualización de datos.

FECHA DE INICIO DEL ÚLTIMO PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ EN 2025

El depósito correspondiente al bimestre noviembre–diciembre se realizará a partir del 1 de diciembre de 2025. La dispersión se hará de manera escalonada, conforme a la letra inicial del apellido de cada beneficiario, como parte del operativo para evitar saturación en las sucursales del Banco del Bienestar.

Los montos se mantienen conforme al nivel educativo establecido:

- Educación media superior: 1,900 pesos bimestrales

- Educación superior (Jóvenes Escribiendo el Futuro): 5,800 pesos bimestrales

La CNBBBJ reiteró que los pagos se realizarán directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, ya sea la que el estudiante utiliza actualmente o la nueva tarjeta distribuida durante noviembre.

El operativo de cierre marca la conclusión del calendario anual de dispersión 2025 y establece las bases para los procesos de continuidad que se desarrollarán durante los primeros meses de 2026.