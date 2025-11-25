Beca Rita Cetina lanzan aviso importante a los nuevos beneficiarios previo a la entrega de tarjetas

El programa social beneficia a estudiantes de educación básica en escuelas públicas de México, Beca Rita Cetina, con el cual se busca reducir el abandono escolar, además de apoyar la continuidad y conclusión efectiva de los estudios de los estudiantes mediante un recurso económico. Hoy, martes 25 de noviembre, comienza la dispersión de las tarjetas del Banco del Bienestar, para los nuevos beneficiarios del programa social, quienes se registraron en la convocatoria pasada. Ante este siguiente paso, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) lanzó un importante aviso para los estudiantes que se inscribieron recientemente al programa.

TE PUEDE INTERESAR: Estudiantes de la Beca Rita Cetina necesitarán estos documentos para recoger su tarjeta CNBBBJ LANZA AVISO A LOS NUEVOS BENEFICIARIOS Como parte de las Becas del Bienestar, insistieron a los nuevos beneficiarios que se inscribieron a la Beca Rita Cetina y recibirán su tarjeta, de no caer en fraudes. La CNBBBJ afirman que todos los trámites son gratuitos y la tarjeta del Bienestar se activa automáticamente cuando se recibe el primer depósito. Es decir, “no necesitas hacer nada más”, indicó la dependencia. “No caigas en fraudes. Todos nuestros trámites son gratuitos”, informó en una publicación en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: SEP suspende clases el 28 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria en todo México ¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras que los alumnos de primaria de 6°, 5° y 4° se les será abierta la convocatoria en enero del 2026, pero para quienes cursen 3°, 2° y 1° grado tendrán que esperarse hasta septiembre de 2026. Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal. TE PUEDE INTERESAR: Bienestar anuncia entrega de tarjetas para Becas Benito Juárez: fechas, sedes, requisitos y pasos ¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS Y CUÁNTOS PAGOS QUEDAN? La Beca Rita Cetina está dirigida a todas las y los estudiantes que se encuentren inscritos en una secundaria pública. Cada familia beneficiaria recibe 1,900 pesos bimestrales, y adicionalmente se otorgan 700 pesos por cada estudiante de secundaria que forme parte del hogar. La beca contempla un apoyo económico bimestral, con las siguientes características: - $1,900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública

- $700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria dentro de la misma familia.

Como el calendario oficial de la SEP está conformado por 10 meses, y sólo se entrega el dinero durante el ciclo escolar en curso (2025-2026) se contempla que se entreguen cinco apoyos bimestrales, sin contemplar el periodo vacacional de julio y agosto. Es decir, con la entrega de pagos, sólo quedaría pendiente el pago de diciembre, el cual deberá entregado antes de iniciar el periodo vacacional de invierno. TE PUEDE INTERESAR: Este día comenzará la entrega de tarjetas para recibir las Becas para el Bienestar DOCUMENTOS PARA RECOGER LA TARJETA De igual manera, la CNBBBJ compartió los documentos que se necesitarán los beneficiarios al momento de recoger las tarjetas del Banco del Bienestar, al igual que la última dispersión: De la madre, padre o tutor que registró al menor - Identificación oficial (original y copia);

- Acta de nacimiento;

- CURP, que cuente con la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”;

- Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses).

De la o el estudiante - Acta de nacimiento;

- CURP, que cuente con la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”. Se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y Julio León, titular de la misma dependencia. DUDAS Y ACLARACIONES En caso de tener más dudas o necesites alguna aclaración, la CNBBBJ pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok.