Bienestar anuncia entrega de tarjetas para Becas Benito Juárez: fechas, sedes, requisitos y pasos

La Secretaría de Bienestar dio a conocer que la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para las Becas para el Bienestar Benito Juárez correspondientes al mes de noviembre de 2025 iniciará el martes 25 de noviembre en diversas sedes y Centros Integradores ubicados en municipios de todo el país.

El anuncio se realizó después de que el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informara en la conferencia mañanera de la semana pasada que comenzó el proceso de reposición de tarjetas vencidas con el fin de garantizar que todos los becarios puedan recibir sus apoyos sin contratiempos.

Las autoridades señalaron que la entrega se realizará conforme al nivel educativo que curse cada beneficiario, con el propósito de facilitar la continuidad de sus estudios.

ESTAS PERSONAS DEBERÁN ACUDIR POR SUS TARJETAS BIENESTAR

La entrega está dirigida a tres grupos principales:

- Beneficiarios de nuevo ingreso en Educación Básica, Media Superior y Superior.

- Estudiantes que actualizaron datos bancarios en la plataforma oficial.

- Becarios con tarjetas inactivas, extraviadas, vencidas o reportadas como no funcionales.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, evitar acudir con menores si no es necesario y llevar todos los documentos impresos.

CÓMO CONSULTAR EN EL BUSCADOR DE ESTATUS

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recordó que toda la información sobre lugar, fecha y documentos necesarios se consulta únicamente mediante el Buscador de Estatus, la herramienta oficial para beneficiarios.

Para consultar los datos, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingreso a la plataforma

Acceder al sitio: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/

- Tener a la mano la CURP.

2. Validación de identidad

- Ingresar la CURP, marcar la casilla “No soy un robot” y seleccionar “Buscar”.

3. Revisar el apartado de Bancarización

El sistema mostrará la información personal del becario y su estatus actual. Dentro del menú encontrarás una sección como “Consulta tu estatus” o “Becas emitidas”, la sección clave es “Bancarización”, donde se notificará:

- La sede exacta para recoger la tarjeta.

- La fecha y horario asignados.

- Los documentos necesarios.

Este aviso es personalizado y puede variar según el municipio, el nivel educativo y la situación de cada alumno.

REQUISITOS PARA RECOGER TU TARJETA DEL BIENESTAR

Aunque los requisitos pueden variar según el caso y serán visibles en el Buscador de Estatus, los documentos básicos que suelen solicitarse son:

- Identificación oficial vigente del beneficiario o tutor, según corresponda.

- Comprobante de domicilio reciente.

- CURP en formato actualizado.

Una vez entregada la tarjeta, el becario deberá activarla y cambiar su NIP. Esto permitirá disponer del apoyo sin complicaciones durante las próximas dispersiones, programadas cada dos meses.

La Secretaría de Bienestar reiteró que cualquier duda debe verificarse únicamente en el Buscador de Estatus o a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional, a fin de evitar confusiones o información no confirmada.