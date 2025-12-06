Becas Benito Juárez y Rita Cetina: calendario oficial de pagos del 8 al 12 de diciembre

/ 6 diciembre 2025
    Becas Benito Juárez y Rita Cetina: calendario oficial de pagos del 8 al 12 de diciembre
    La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció el calendario de pagos de noviembre-diciembre, que se realizará del 8 al 12 de diciembre para estudiantes de continuidad de secundaria y media superior FOTO: VANGUARDIA

Calendario de pagos de Becas Benito Juárez y Rita Cetina correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, con depósitos asignados según la inicial del apellido

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, dirigido exclusivamente a los estudiantes que forman parte del padrón de continuidad.

Esta dispersión representa la última entrega del año para las familias beneficiarias de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina, quienes recibieron la confirmación a través de los canales institucionales del programa.

De acuerdo con la información difundida, el depósito del apoyo económico se realizará de forma escalonada entre el 8 y el 12 de diciembre, con el propósito de evitar saturaciones en sucursales del Banco del Bienestar y facilitar el acceso a los recursos.

CALENDARIO DE PAGO DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE

El calendario establece días específicos según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario:

- Lunes 8 de diciembre: D, E, F

- Martes 9 de diciembre: G

- Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K, L

- Jueves 11 de diciembre: M

- Viernes 12 de diciembre: No habrá dispersión de becas

Las autoridades señalaron que esta programación permite un flujo ordenado de usuarios en cajeros y sucursales, especialmente en entidades donde el Banco del Bienestar concentra la mayor parte de operaciones.

$!Becas Benito Juárez y Rita Cetina: calendario oficial de pagos del 8 al 12 de diciembre

MONTOS QUE SE DARÁN PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA BECA RITA CETINA Y LA BECA BENITO JUÁREZ

Este pago bimestral aplica a los estudiantes de secundaria pública inscritos en la Beca para el Bienestar Rita Cetina y a los alumnos de educación media superior que reciben la Beca Benito Juárez.

En ambos casos, el monto correspondiente es de 1,900 pesos, depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada al beneficiario.

La dependencia recordó que los apoyos se entregan sin intermediarios y únicamente mediante depósito bancario, con el objetivo de garantizar la seguridad de los recursos y prevenir prácticas de fraude. Asimismo, aclaró que solo los estudiantes registrados en el padrón de continuidad tienen derecho a recibir este pago, por lo que quienes no hayan sido validados en el proceso anual no formarán parte de esta dispersión.

APOYO ADICIONALES PARA FAMILIAS CON VARIOS ESTUDIANTES

De acuerdo con las reglas de operación vigentes, las familias que tengan más de un estudiante de secundaria inscrito en el programa pueden recibir un apoyo adicional por cada alumno extra, siempre y cuando todos cuenten con registro vigente. Esta medida busca respaldar a los hogares con mayores necesidades de gasto escolar y evitar que los recursos se concentren en una sola persona por familia.

La entrega del bimestre noviembre-diciembre cierra el calendario de pagos de 2025 para los beneficiarios de continuidad. La coordinación informó que las próximas fechas correspondientes a 2026 se darán a conocer en los portales oficiales, una vez que concluya el proceso de actualización de padrones y validación de planteles.

Mientras tanto, se recomienda a los estudiantes y tutores revisar de manera regular la aplicación y el buscador de estatus de Becas Benito Juárez, así como verificar su saldo en la tarjeta para confirmar la recepción del depósito en la fecha asignada según la inicial de su apellido.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

