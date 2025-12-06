$!Becas Benito Juárez y Rita Cetina: calendario oficial de pagos del 8 al 12 de diciembre

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, dirigido exclusivamente a los estudiantes que forman parte del padrón de continuidad. Esta dispersión representa la última entrega del año para las familias beneficiarias de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina, quienes recibieron la confirmación a través de los canales institucionales del programa. De acuerdo con la información difundida, el depósito del apoyo económico se realizará de forma escalonada entre el 8 y el 12 de diciembre, con el propósito de evitar saturaciones en sucursales del Banco del Bienestar y facilitar el acceso a los recursos.

CALENDARIO DE PAGO DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE El calendario establece días específicos según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario: - Lunes 8 de diciembre: D, E, F - Martes 9 de diciembre: G - Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K, L - Jueves 11 de diciembre: M - Viernes 12 de diciembre: No habrá dispersión de becas Las autoridades señalaron que esta programación permite un flujo ordenado de usuarios en cajeros y sucursales, especialmente en entidades donde el Banco del Bienestar concentra la mayor parte de operaciones.