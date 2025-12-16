$!Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: calendario de pagos de 5 mil 800 pesos del 15 al 18 de diciembre

La entrega de los apoyos económicos correspondientes a las Becas para el Bienestar continúa conforme al calendario oficial del mes de diciembre. Del lunes 15 al jueves 18 de diciembre de 2025 se lleva a cabo la dispersión de los últimos pagos del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF) para un nuevo grupo de beneficiarios, de acuerdo con el orden alfabético del primer apellido del titular de la Tarjeta del Bienestar.

Este apoyo está dirigido a estudiantes universitarios inscritos en instituciones públicas de educación superior, quienes reciben un monto de 5 mil 800 pesos, correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026.

Las autoridades indicaron que este depósito representa el último pago del año para las y los beneficiarios del programa.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Suspenderán mi línea si no registro mi celular en 2026?... cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP

CALENDARIO DE PAGOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE

La dispersión de recursos forma parte del operativo nacional de pagos que se desarrolla del 4 al 18 de diciembre, con el objetivo de mantener un proceso ordenado y evitar la saturación en las sucursales bancarias. Como en emisiones anteriores, los depósitos se realizan de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

De acuerdo con el calendario oficial del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, los pagos correspondientes a este periodo se distribuyen de la siguiente manera: