Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: calendario de pagos de 5 mil 800 pesos del 15 al 18 de diciembre
Estudiantes de universidades públicas reciben el último pago del año de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre
La entrega de los apoyos económicos correspondientes a las Becas para el Bienestar continúa conforme al calendario oficial del mes de diciembre. Del lunes 15 al jueves 18 de diciembre de 2025 se lleva a cabo la dispersión de los últimos pagos del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF) para un nuevo grupo de beneficiarios, de acuerdo con el orden alfabético del primer apellido del titular de la Tarjeta del Bienestar.
Este apoyo está dirigido a estudiantes universitarios inscritos en instituciones públicas de educación superior, quienes reciben un monto de 5 mil 800 pesos, correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026.
Las autoridades indicaron que este depósito representa el último pago del año para las y los beneficiarios del programa.
CALENDARIO DE PAGOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE
La dispersión de recursos forma parte del operativo nacional de pagos que se desarrolla del 4 al 18 de diciembre, con el objetivo de mantener un proceso ordenado y evitar la saturación en las sucursales bancarias. Como en emisiones anteriores, los depósitos se realizan de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario.
De acuerdo con el calendario oficial del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, los pagos correspondientes a este periodo se distribuyen de la siguiente manera:
- Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q
- Martes 16 de diciembre: R
- Miércoles 17 de diciembre: S
- Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z
Además, las autoridades señalaron que las y los estudiantes que fueron incorporados recientemente al programa y que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar, entregada previamente por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), también pueden recibir el depósito dentro de estas fechas, conforme al mismo criterio alfabético.
CÓMO SABER SI YA TE PAGARON LA BECA ‘JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO’
Las y los beneficiarios pueden consultar si el pago ya fue reflejado a través de los canales oficiales habilitados por el Banco del Bienestar. Entre las opciones disponibles se encuentran los cajeros automáticos, la aplicación móvil del Banco del Bienestar y las ventanillas bancarias, presentando la tarjeta correspondiente.
Las autoridades reiteraron la recomendación de respetar la fecha asignada según el apellido y evitar acudir antes a las sucursales, ya que los depósitos se realizan de manera progresiva a lo largo del día.
Con este esquema, el programa busca asegurar una entrega ordenada de los apoyos durante los últimos días del calendario de pagos de diciembre. Si tu apellido se encuentra entre la N y la Z, prepárate para recibir el pago durante esta semana