Mi Beca para Empezar 2026: ¿se puede retirar efectivo con la tarjeta? Esto es lo que debes saber

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Mi Beca para Empezar 2026: ¿se puede retirar efectivo con la tarjeta? Esto es lo que debes saber
    La tarjeta de Mi Beca para Empezar se ha convertido en uno de los apoyos económicos más importantes para estudiantes de nivel básico. Foto: Cuartoscuro - Daniel Augusto

Miles de familias en la Ciudad de México reciben apoyos mediante la tarjeta de Mi Beca para Empezar, pero una de las dudas más frecuentes sigue siendo si el dinero puede retirarse en efectivo. Esto es lo que permite y no permite el programa en 2026.

La tarjeta de Mi Beca para Empezar se ha convertido en uno de los apoyos económicos más importantes para estudiantes de nivel básico en la Ciudad de México. Cada mes, miles de familias reciben depósitos destinados a reducir gastos escolares y evitar la deserción educativa. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes entre beneficiarios es si el saldo puede retirarse en efectivo.

La respuesta es clara: no es posible retirar dinero en efectivo con la tarjeta de Mi Beca para Empezar. El programa fue diseñado para que el recurso sea utilizado únicamente en compras relacionadas con la educación y necesidades básicas autorizadas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tarjeta-bienestar-esta-es-la-cantidad-maxima-que-puedes-retirar-en-cajeros-del-banco-del-bienestar-HE20532612

¿Por qué no se puede retirar efectivo?

El sistema de la tarjeta funciona exclusivamente como medio de pago en establecimientos afiliados al programa. Esto significa que:

- No puede utilizarse en cajeros automáticos

- No permite transferencias a cuentas personales

- El saldo solo puede usarse en comercios autorizados

La finalidad de esta restricción es garantizar que el apoyo económico sea destinado a productos escolares y gastos vinculados directamente con la educación de niñas, niños y adolescentes.

¿En qué se puede usar la tarjeta?

Aunque no es posible disponer del dinero en efectivo, el saldo sí puede utilizarse en distintos establecimientos registrados dentro del programa social.

Principales comercios autorizados

- Papelerías

- Tiendas de uniformes escolares

- Comercios de calzado escolar

- Supermercados con productos autorizados

- Negocios locales afiliados

Gracias a este esquema, muchas familias pueden planificar mejor sus compras durante el ciclo escolar y cubrir gastos importantes sin recurrir a créditos o préstamos.

$!La respuesta es clara: no es posible retirar dinero en efectivo con la tarjeta de Mi Beca para Empezar.
La respuesta es clara: no es posible retirar dinero en efectivo con la tarjeta de Mi Beca para Empezar. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

¿Cuánto dinero depositan en Mi Beca para Empezar en 2026?

Los montos del apoyo dependen del nivel educativo del estudiante inscrito en escuelas públicas de la Ciudad de México.

Para el ciclo escolar 2025-2026, los apoyos contemplan:

- Montos aproximados del programa

- Preescolar: desde 600 pesos mensuales

- Primaria y secundaria: montos variables según el grado

- Centros de Atención Múltiple (CAM): apoyo específico

Los depósitos se realizan periódicamente en la tarjeta, permitiendo que las familias tengan acceso continuo al beneficio durante el año escolar.

¿Qué se necesita para registrarse?

El registro de nuevos beneficiarios se realiza en línea mediante el sistema de Llave CDMX. Para completar el trámite es necesario presentar varios documentos obligatorios.

1. CURP certificada del estudiante

2. Identificación oficial del tutor

3. Comprobante de domicilio reciente

4. Constancia escolar

5. Correo electrónico y número celular activos

Generalmente, el proceso de inscripción se abre antes del inicio de un nuevo ciclo escolar para incorporar a nuevos estudiantes.

https://vanguardia.com.mx/informacion/becas-rita-cetina-y-benito-juarez-2026-tramites-disponibles-documentos-y-fechas-de-pago-HF20345288

Un apoyo enfocado en la educación

Aunque algunas familias preferirían mayor flexibilidad en el uso del dinero, el programa mantiene una lógica de gasto dirigido. El objetivo principal es asegurar que los recursos se utilicen en útiles, uniformes y productos necesarios para la formación académica.

En la práctica, Mi Beca para Empezar representa un respaldo económico importante para miles de hogares en la Ciudad de México. Más allá de la imposibilidad de retirar efectivo, el programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar la permanencia escolar y aliviar parte de los gastos educativos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Dinero
Programas Sociales

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Rocha Moya: Piedrota en el zapato

Rocha Moya: Piedrota en el zapato
true

Realineamientos contra el crimen organizado

Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se dieron detalles de la participación de mexicanos en el exterior

Sheinbaum destaca que mexicanos en EU aportan 2.3 billones de dólares al PIB estadounidense
También erradicaron un plantío de mariguana en comunidades rurales de Culiacán, Sinaloa. FOTO: Cuartoscuro

Ubica Marina narcolaboratorio del ‘Mayito Flaco’ en Culiacán

Modificación de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Así queda las mega vacaciones de verano, tras recorte de la SEP al ciclo escolar 2025-2026
Las ANFE-ANEP afirmó que conoce los problemas que pueden generar las modificaciones al calendario, por lo que las escuelas particulares podrán continuar brindando el servicio educativo.

Escuelas privadas no adelantarán cierre del ciclo escolar como propuso SEP, anuncia ANFE-ANEP
Ángel Socarro llegó a Saltillo con ‘Una noche más con el Divo’, en homenaje a Juan Gabriel.

¿Juan Gabriel en Saltillo? Ángel Socarro se adelanta al del Día de las Madres con ‘Una noche más con el Divo’
Aaron Rodgers estaría cerca de confirmar su regreso con los Steelers de Pittsburgh para disputar la Temporada 2026 de la NFL.

Reunión Rodgers-McCarthy en Pittsburgh: El quarterback regresaría con los Steelers en 2026