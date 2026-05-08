Mi Beca para Empezar 2026: ¿se puede retirar efectivo con la tarjeta? Esto es lo que debes saber

La tarjeta de Mi Beca para Empezar se ha convertido en uno de los apoyos económicos más importantes para estudiantes de nivel básico en la Ciudad de México. Cada mes, miles de familias reciben depósitos destinados a reducir gastos escolares y evitar la deserción educativa. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes entre beneficiarios es si el saldo puede retirarse en efectivo. La respuesta es clara: no es posible retirar dinero en efectivo con la tarjeta de Mi Beca para Empezar. El programa fue diseñado para que el recurso sea utilizado únicamente en compras relacionadas con la educación y necesidades básicas autorizadas.

¿Por qué no se puede retirar efectivo? El sistema de la tarjeta funciona exclusivamente como medio de pago en establecimientos afiliados al programa. Esto significa que: - No puede utilizarse en cajeros automáticos - No permite transferencias a cuentas personales - El saldo solo puede usarse en comercios autorizados La finalidad de esta restricción es garantizar que el apoyo económico sea destinado a productos escolares y gastos vinculados directamente con la educación de niñas, niños y adolescentes. ¿En qué se puede usar la tarjeta? Aunque no es posible disponer del dinero en efectivo, el saldo sí puede utilizarse en distintos establecimientos registrados dentro del programa social. Principales comercios autorizados - Papelerías - Tiendas de uniformes escolares - Comercios de calzado escolar - Supermercados con productos autorizados - Negocios locales afiliados Gracias a este esquema, muchas familias pueden planificar mejor sus compras durante el ciclo escolar y cubrir gastos importantes sin recurrir a créditos o préstamos.

¿Cuánto dinero depositan en Mi Beca para Empezar en 2026? Los montos del apoyo dependen del nivel educativo del estudiante inscrito en escuelas públicas de la Ciudad de México. Para el ciclo escolar 2025-2026, los apoyos contemplan: - Montos aproximados del programa - Preescolar: desde 600 pesos mensuales - Primaria y secundaria: montos variables según el grado - Centros de Atención Múltiple (CAM): apoyo específico Los depósitos se realizan periódicamente en la tarjeta, permitiendo que las familias tengan acceso continuo al beneficio durante el año escolar. ¿Qué se necesita para registrarse? El registro de nuevos beneficiarios se realiza en línea mediante el sistema de Llave CDMX. Para completar el trámite es necesario presentar varios documentos obligatorios. 1. CURP certificada del estudiante 2. Identificación oficial del tutor 3. Comprobante de domicilio reciente 4. Constancia escolar 5. Correo electrónico y número celular activos Generalmente, el proceso de inscripción se abre antes del inicio de un nuevo ciclo escolar para incorporar a nuevos estudiantes.

Un apoyo enfocado en la educación Aunque algunas familias preferirían mayor flexibilidad en el uso del dinero, el programa mantiene una lógica de gasto dirigido. El objetivo principal es asegurar que los recursos se utilicen en útiles, uniformes y productos necesarios para la formación académica. En la práctica, Mi Beca para Empezar representa un respaldo económico importante para miles de hogares en la Ciudad de México. Más allá de la imposibilidad de retirar efectivo, el programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar la permanencia escolar y aliviar parte de los gastos educativos.

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