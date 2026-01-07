Beca Rita Cetina 2026: Estas familias con alumnos de primaria recibirán 5 mil pesos

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina: cómo actualizar tus datos de contacto y registrarte para el apoyo 2026

Las familias beneficiarias podrán recibir entre 2,500 y hasta 5 mil pesos, dependiendo del número de estudiantes de primaria que tengan inscritos en el programa.

Este año comenzará la entrega de la Beca Rita Cetina 2026, un apoyo económico dirigido a niñas y niños que cursan la educación primaria en escuelas públicas. El objetivo es apoyar a las familias en la compra de útiles y uniformes escolares, como parte del fortalecimiento de las Becas para el Bienestar por parte del Gobierno de México.

BECA RITA CETINA: SE REALIZARÁ UN PAGO ÚNICO ANUAL PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA; FAMILIAS PODRÁN RECIBIR 5 MIL PESOS

De acuerdo con la información oficial, la beca consistirá en un pago único anual de 2,500 pesos por estudiante, destinado a niñas y niños que cursen de primero a sexto grado de primaria en escuelas públicas del país.

Esto significa que, en caso de que una familia tenga dos estudiantes beneficiarios, podrá recibir hasta 5 mil pesos en total.

ASAMBLEAS INFORMATIVAS DE LA BECA RITA CETINA INICIARÁN EN FEBRERO

A partir de febrero de 2026 se llevarán a cabo asambleas informativas con madres, padres, tutoras y tutores. En estas reuniones se explicarán los detalles del programa, entre ellos las fechas y proceso de registro, entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y la forma de dispersión del apoyo.

El pago se realizará exclusivamente a través de tarjetas del Banco del Bienestar.

Las autoridades han señalado que no existen intermediarios autorizados para gestionar la beca. En caso de que alguna persona solicite pagos para realizar trámites, se trataría de una estafa.

AMPLIACIÓN DE APOYOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

Con esta nueva modalidad de la Beca Rita Cetina, se amplía la cobertura de apoyos económicos en educación básica, con el objetivo de reforzar la permanencia escolar, disminuir gastos familiares recurrentes y garantizar mejores condiciones de estudio para la niñez mexicana.

El apoyo está enfocado en útiles y uniformes escolares como parte del derecho a la educación.