Beca Rita Cetina 2026: Estas familias con alumnos de primaria recibirán 5 mil pesos

Información
/ 7 enero 2026
    Beca Rita Cetina 2026: Estas familias con alumnos de primaria recibirán 5 mil pesos
    La Beca Rita Cetina 2026 otorgará un pago anual de 2,500 pesos por cada estudiante de primaria en escuelas públicas, por lo que las familias con dos hijos podrán recibir hasta 5 mil pesos a través del Banco del Bienestar. VANGUARDIA

La Beca Rita Cetina 2026 apoyará a niñas y niños de primaria en escuelas públicas con un pago anual para la compra de útiles y uniformes escolares

Este año comenzará la entrega de la Beca Rita Cetina 2026, un apoyo económico dirigido a niñas y niños que cursan la educación primaria en escuelas públicas. El objetivo es apoyar a las familias en la compra de útiles y uniformes escolares, como parte del fortalecimiento de las Becas para el Bienestar por parte del Gobierno de México.

Las familias beneficiarias podrán recibir entre 2,500 y hasta 5 mil pesos, dependiendo del número de estudiantes de primaria que tengan inscritos en el programa.

BECA RITA CETINA: SE REALIZARÁ UN PAGO ÚNICO ANUAL PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA; FAMILIAS PODRÁN RECIBIR 5 MIL PESOS

De acuerdo con la información oficial, la beca consistirá en un pago único anual de 2,500 pesos por estudiante, destinado a niñas y niños que cursen de primero a sexto grado de primaria en escuelas públicas del país.

Esto significa que, en caso de que una familia tenga dos estudiantes beneficiarios, podrá recibir hasta 5 mil pesos en total.

ASAMBLEAS INFORMATIVAS DE LA BECA RITA CETINA INICIARÁN EN FEBRERO

A partir de febrero de 2026 se llevarán a cabo asambleas informativas con madres, padres, tutoras y tutores. En estas reuniones se explicarán los detalles del programa, entre ellos las fechas y proceso de registro, entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y la forma de dispersión del apoyo.

El pago se realizará exclusivamente a través de tarjetas del Banco del Bienestar.

Las autoridades han señalado que no existen intermediarios autorizados para gestionar la beca. En caso de que alguna persona solicite pagos para realizar trámites, se trataría de una estafa.

AMPLIACIÓN DE APOYOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

Con esta nueva modalidad de la Beca Rita Cetina, se amplía la cobertura de apoyos económicos en educación básica, con el objetivo de reforzar la permanencia escolar, disminuir gastos familiares recurrentes y garantizar mejores condiciones de estudio para la niñez mexicana.

El apoyo está enfocado en útiles y uniformes escolares como parte del derecho a la educación.

LLAVE MX ACTUALIZADA: UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA SOLICITAR LA BECA RITA CETINA

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar mantiene como requisito fundamental que los beneficiarios actualicen correctamente sus datos de contacto en el sistema digital Llave MX.

Este procedimiento es obligatorio para conservar el apoyo y aplica tanto para estudiantes de primaria como de secundaria.

La implementación de la Beca Rita Cetina 2026 busca contribuir a que las niñas y los niños cuenten con mejores condiciones para continuar su formación académica, al tiempo que representa un apoyo directo a los hogares mexicanos.

Temas


Becas
Regreso A Clases
programas sociales

Localizaciones


México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

