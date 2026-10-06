Programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ continuará, asegura Marath Bolaños

CDMX.- En medio de cuestionamientos sobre el cierre de incorporaciones en lo que resta de 2026, el Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, aseguró que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” va a continuar y seguirá apoyando a las y los jóvenes del país que lo necesitan. En su comparecencia ante el Pleno de San Lázaro, se quejó de que a partir del comunicado que la propia dependencia a su cargo emitió anunciando el cierre de incorporaciones al programa, la Oposición sacara conclusiones, dijo, fuera de la realidad.

“Para que no haya duda, porque también nada más aprovechan para que con un comunicado saquen conclusiones sacadas también de toda proporción de la realidad, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro va a continuar, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro seguirá apoyando a los jóvenes que actualmente están inscritos”, respondió. “Además, en la plataforma, ya con cerca de 197 mil jóvenes actualmente beneficiarios y vamos a seguir abriendo también focalizándolo, atendiendo a los jóvenes que así lo necesitan”.

DESDE 2019 3.6 MILLONES DE JÓVENES SE HAN BENEFICIADO, DIJO El funcionario federal indicó que desde 2019, cuando arrancó el programa que calificó como una “política prodigiosa”, más de 3.6 millones de jóvenes han sido beneficiados a través de una inversión histórica superior a 177 mil millones de pesos. Bolaños aseguró que lo más importante no es el número de beneficiarios, sino lo que sucede después de recibir su capacitación, ya que siete de cada 10 jóvenes egresados del programa cuentan con algún empleo u ocupación productiva, mientras que otros más incluso se incorporan al estudio.

El Secretario afirmó que durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha fortalecido, de ahí que 619 mil jóvenes han sido atendidos, con una inversión que ya alcanza los 44 mil millones de pesos. “Tenemos que decir, en el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 3.6 millones de jóvenes beneficiados, una inversión, como ya mencioné, de 177 mil millones de pesos. ¿Quieren saber cuánto se invirtió en la juventud en cerca de 36 años de Gobiernos neoliberales? Cerca de 6 mil 700 millones de pesos nada más para 36 años”, lanzó. “Nosotros en ocho años de funcionamiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 177 mil millones de pesos versus 6 mil millones de pesos. Hagan las cuentas, ¿a quién le importa la juventud?”.

CUESTIONAN ACERCA DE QUÉ HA PASADO CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA El responsable de la política laboral del país respondió así a diputados del PT y de la Oposición, quienes lo cuestionaron sobre los señalamientos al programa. La petista Margarita García reconoció que “Jóvenes Construyendo el Futuro” ha sido un programa muy señalado, entre otras razones, por denuncias de que patrones piden “moche” a beneficiarios del programa.

“Qué se ha hecho para que este programa que ha sido muy señalado, donde empresarios tiene a Jóvenes Construyendo el Futuro y solamente les piden la mitad del salario y no están haciendo sus labores”, dijo. La legisladora preguntó al Secretario qué ha pasado con los beneficiarios del programa, es decir, cuánto han logrado colocarse en un empleo y cuántos se han mantenido en los centros laborales. La panista Genoveva Huerta acusó que nadie en la Secretaría del Trabajo es capaz de demostrar cuántos jóvenes lograron tener un empleo formal después de ser becario del programa. 242 SERVIDORES PÚBLICOS COBRARON COMO APRENDICES, SEGÚN LA ASF Recordó que lo que sí ha demostrado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es que 242 servidores públicos cobraron como aprendices y la pérdida de miles de tarjetas. Criticó también la suspensión de la plataforma de registro del programa, lo que, afirmó, deja a la deriva a miles de jóvenes.

“La OCDE señala que el 19 por 100 de los jóvenes de 18 a 24 años no estudian y trabajan. Y aunque presumen jóvenes construyendo el futuro, nadie de su Secretaría puede demostrar cuántos beneficiarios lograron salir y tener un empleo formal”, dijo. “Lo que sí demostró la Auditoría Superior son las irregularidades: 242 de sus servidores públicos cobrando como aprendices y miles de tarjetas perdidas. Para colmo, este mes de octubre suspenden la plataforma, dejando a miles de jóvenes a la deriva”. El priista Carlos Eduardo Mancilla cuestionó si el cierra de incorporaciones al programa fue una respuesta al cumplimiento de las metas o porque se alcanzó el límite financiero del Gobierno. “Dígame, ¿cuántos consiguieron un trabajo?, ¿cuántos siguen dados de alta en el IMSS seis meses después y cuántos un año después? Porque el éxito de una política pública no se mide mientras llega el apoyo, se mide cuando el apoyo termina. Y si el programa fue un éxito monumental, como ustedes lo aseguran, responda algo muy sencillo: ¿por qué cerraron las incorporaciones durante el resto de 2026?, ¿se alcanzó la meta social o se alcanzó el límite financiero del Gobierno”, preguntó.