Programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ continuará, asegura Marath Bolaños

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ continuará, asegura Marath Bolaños
    “El programa Jóvenes Construyendo el Futuro seguirá apoyando a los jóvenes que actualmente están inscritos”, dijo ante el Pleno en San Lázaro. Cuartoscuro

Acusó que, a partir del comunicado que la dependencia, la oposición sacara conclusiones, fuera de la realidad

CDMX.- En medio de cuestionamientos sobre el cierre de incorporaciones en lo que resta de 2026, el Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, aseguró que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” va a continuar y seguirá apoyando a las y los jóvenes del país que lo necesitan.

En su comparecencia ante el Pleno de San Lázaro, se quejó de que a partir del comunicado que la propia dependencia a su cargo emitió anunciando el cierre de incorporaciones al programa, la Oposición sacara conclusiones, dijo, fuera de la realidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/profepa-frena-proyecto-inmobiliario-en-costas-del-puerto-de-alvarado-por-riesgo-para-el-sistema-lagunar-de-veracruz-IN23959616

“Para que no haya duda, porque también nada más aprovechan para que con un comunicado saquen conclusiones sacadas también de toda proporción de la realidad, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro va a continuar, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro seguirá apoyando a los jóvenes que actualmente están inscritos”, respondió.

“Además, en la plataforma, ya con cerca de 197 mil jóvenes actualmente beneficiarios y vamos a seguir abriendo también focalizándolo, atendiendo a los jóvenes que así lo necesitan”.

DESDE 2019 3.6 MILLONES DE JÓVENES SE HAN BENEFICIADO, DIJO

El funcionario federal indicó que desde 2019, cuando arrancó el programa que calificó como una “política prodigiosa”, más de 3.6 millones de jóvenes han sido beneficiados a través de una inversión histórica superior a 177 mil millones de pesos.

Bolaños aseguró que lo más importante no es el número de beneficiarios, sino lo que sucede después de recibir su capacitación, ya que siete de cada 10 jóvenes egresados del programa cuentan con algún empleo u ocupación productiva, mientras que otros más incluso se incorporan al estudio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-destituye-a-su-delegada-en-durango-tras-muerte-de-cinco-recien-nacidos-en-el-hospital-general-de-zona-numero-1-IN23955863

El Secretario afirmó que durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha fortalecido, de ahí que 619 mil jóvenes han sido atendidos, con una inversión que ya alcanza los 44 mil millones de pesos.

“Tenemos que decir, en el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 3.6 millones de jóvenes beneficiados, una inversión, como ya mencioné, de 177 mil millones de pesos. ¿Quieren saber cuánto se invirtió en la juventud en cerca de 36 años de Gobiernos neoliberales? Cerca de 6 mil 700 millones de pesos nada más para 36 años”, lanzó.

“Nosotros en ocho años de funcionamiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 177 mil millones de pesos versus 6 mil millones de pesos. Hagan las cuentas, ¿a quién le importa la juventud?”.

CUESTIONAN ACERCA DE QUÉ HA PASADO CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

El responsable de la política laboral del país respondió así a diputados del PT y de la Oposición, quienes lo cuestionaron sobre los señalamientos al programa.

La petista Margarita García reconoció que “Jóvenes Construyendo el Futuro” ha sido un programa muy señalado, entre otras razones, por denuncias de que patrones piden “moche” a beneficiarios del programa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suprema-corte-valida-comision-del-ine-para-filtrar-narcocandidatos-KN23959102

“Qué se ha hecho para que este programa que ha sido muy señalado, donde empresarios tiene a Jóvenes Construyendo el Futuro y solamente les piden la mitad del salario y no están haciendo sus labores”, dijo.

La legisladora preguntó al Secretario qué ha pasado con los beneficiarios del programa, es decir, cuánto han logrado colocarse en un empleo y cuántos se han mantenido en los centros laborales.

La panista Genoveva Huerta acusó que nadie en la Secretaría del Trabajo es capaz de demostrar cuántos jóvenes lograron tener un empleo formal después de ser becario del programa.

242 SERVIDORES PÚBLICOS COBRARON COMO APRENDICES, SEGÚN LA ASF

Recordó que lo que sí ha demostrado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es que 242 servidores públicos cobraron como aprendices y la pérdida de miles de tarjetas.

Criticó también la suspensión de la plataforma de registro del programa, lo que, afirmó, deja a la deriva a miles de jóvenes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senado-emite-declaratoria-constitucional-contra-la-doble-nacionalidad-se-turna-a-diputados-FN23956641

“La OCDE señala que el 19 por 100 de los jóvenes de 18 a 24 años no estudian y trabajan. Y aunque presumen jóvenes construyendo el futuro, nadie de su Secretaría puede demostrar cuántos beneficiarios lograron salir y tener un empleo formal”, dijo.

“Lo que sí demostró la Auditoría Superior son las irregularidades: 242 de sus servidores públicos cobrando como aprendices y miles de tarjetas perdidas. Para colmo, este mes de octubre suspenden la plataforma, dejando a miles de jóvenes a la deriva”.

El priista Carlos Eduardo Mancilla cuestionó si el cierra de incorporaciones al programa fue una respuesta al cumplimiento de las metas o porque se alcanzó el límite financiero del Gobierno.

“Dígame, ¿cuántos consiguieron un trabajo?, ¿cuántos siguen dados de alta en el IMSS seis meses después y cuántos un año después? Porque el éxito de una política pública no se mide mientras llega el apoyo, se mide cuando el apoyo termina. Y si el programa fue un éxito monumental, como ustedes lo aseguran, responda algo muy sencillo: ¿por qué cerraron las incorporaciones durante el resto de 2026?, ¿se alcanzó la meta social o se alcanzó el límite financiero del Gobierno”, preguntó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Diputados
Salarios

Localizaciones


CDMX
San Lázaro

Personajes


Marath Baruch Bolaños López
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena
Partido Del Trabajo
Cámara de Diputados

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas

AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas
true

Partido Verde, la plataforma de Harfuch: Loret de Mola
Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, fue señalado por EU como integrante de una red de robo de hidrocarburos del CJNG.

Quién es ‘El Tanque’ y cómo operaba la red ligada al robo de combustible del CJNG
La secretaria de Bienestar destacó la participación del personal que integra las brigadas y señaló que el propósito del programa es llevar la atención hasta donde viven las personas.

Gobierno de Sheinbaum presenta avances del Programa Salud Casa por Casa que suma 27 millones de consultas
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Sorteo del Buen Fin 2026 repartirá 500 millones de pesos entre consumidores y comercios. Estas son las compras y fechas que debes considerar para participar.

Ya viene el sorteo del SAT del Buen Fin 2026 que repartirá 500 millones de pesos... estos son los requisitos para participar
Cierra se da tras meses de litigio antimonopolio y luego de que jueza de California ratificó acuerdo entre Paramount Skydance y 12 fiscales estatales que se oponían a la operación.

Concreta Paramount compra de Warner Bros Discovery por 110 mil millones de dólares
México cerrará ante Jamaica en el Estadio BBVA la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27.

México vs Jamaica: el Tri jugará los Cuartos de Nations League en Monterrey