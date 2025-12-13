Beca Rita Cetina: Estas personas recibirán mil 900 pesos del 15 al 18 de diciembre
La Beca Rita Cetina apoya a familias con hijas e hijos en preescolar, primaria y secundaria mediante depósitos bimestrales realizados a través del Banco del Bienestar
La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, uno de los Programas Prioritarios del Gobierno de México, continúa con la dispersión de pagos correspondientes al cierre de 2025.
Este apoyo económico está dirigido a familias que cuentan con hijas, hijos o menores bajo su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria, con el objetivo de contribuir a la permanencia escolar y aliviar gastos asociados a la educación básica.
De acuerdo con las reglas de operación del programa, el monto del apoyo consiste en 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que forme parte del núcleo familiar beneficiario.
CALENDARIO DE PAGOS DE LA BECA RITA CETINA
La dispersión del pago se realiza de manera escalonada, conforme a un calendario oficial establecido por las autoridades federales, el cual toma como referencia la letra inicial del primer apellido del beneficiario.
Según el calendario de depósitos correspondiente al mes de diciembre, aún falta por recibir el pago un grupo de beneficiarios cuyo primer apellido comienza con determinadas letras. Estas familias podrán disponer de su apoyo económico en las siguientes fechas:
Letras A y B: jueves 4 de diciembre de 2025
Letra C: viernes 5 de diciembre de 2025
Letras D, E y F: lunes 8 de diciembre de 2025
Letra G: martes 9 de diciembre de 2025
Letras H, I, J, K y L: miércoles 10 de diciembre de 2025
Letra M: jueves 11 de diciembre de 2025
Letras N, Ñ, O, P y Q: lunes 15 de diciembre de 2025
Letra R: martes 16 de diciembre de 2025
Letra S: miércoles 17 de diciembre de 2025
Letras T, U, V, W, X, Y y Z: jueves 18 de diciembre de 2025
Las autoridades recordaron que la dispersión se realiza de forma gradual para facilitar la operación bancaria y evitar saturación en sucursales y cajeros automáticos del Banco del Bienestar.
Por otra parte, el programa informó que ya han recibido el pago aquellas personas cuya CURP inicia con las letras A, B, C, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z, conforme a las fechas previamente establecidas en el calendario oficial.
CÓMO RETIRAR EL DINERO DE TU TARJETA BIENESTAR
Las familias beneficiarias cuentan con diversas opciones para confirmar la llegada del pago de la Beca Rita Cetina. El saldo puede consultarse directamente en:
- Cajeros automáticos del Banco del Bienestar
- Ventanillas del Banco del Bienestar
Asimismo, quienes buscan un seguimiento más práctico pueden utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, la cual permite revisar movimientos y saldo de manera constante desde el teléfono celular.
De igual forma, el estatus del pago puede verificarse a través del Buscador de Estatus en Línea, disponible en el portal oficial del programa.
Para realizar la consulta es necesario contar con la CURP del beneficiario o de los hijos, ingresar dicho dato en el sistema y seleccionar el apartado de Bancarización, donde se muestran los detalles del depósito. Posteriormente, se puede elegir el periodo que se desea consultar para confirmar la información.
Las autoridades reiteraron que este apoyo económico forma parte de los esfuerzos del Gobierno de México para fortalecer el acceso y la permanencia en la educación básica, y exhortaron a las familias a mantenerse atentas a los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con pagos o trámites del programa.